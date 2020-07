Friday, 10 July 2020, 10:00 HKT/SGT Share: 君实生物宣布香港联交所批准其股票代码不再标记“B” 摘要:君实生物(1877.HK)现已符合上市规则第8.05(3)条要求的市值/收益测试,不再适用联交所上市规则第18A.09至18A.11条。

香港, 2020年7月10日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年7月10日,君实生物(HKEX:1877)宣布,公司根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则(“上市规则”)第18A.12条向联交所做出申请,并获得联交所批准其不再适用上市规则第18A.09至18A.11条。君实生物的股票代码也由此不再标记“B“。



2018年12月24日,君实生物作为一家创新驱动型生物科技公司,根据上市规则第18A章在联交所主板成功上市。上市至今,君实生物的业务发展已实现飞跃式发展。公司现已符合上市规则第8.05(3)条要求的市值/收益测试:



- 在过去至少三个会计年度中,君实生物的管理层维持不变。

- 在最近一个会计年度中,君实生物的拥有权和控制权维持不变。

- 2020年7月9日,君实生物的市值超过443.4亿元港币,高于上市规则第8.05(3)条规定的40亿元港币。

- 截至2019年12月31日,君实生物在2019年度实现年收入7.75亿元人民币(合8.57亿元港币),高于上市规则第8.05(3)条规定的5亿元港币。



因此,君实生物符合根据上市规则第8.05(3)条的条件上市,故联交所批准上市规则第18A.09至18A.11条不适用于本公司。



关于君实生物

君实生物(HKEX:1877)于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是第一家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准的中国公司,国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的IND申请批准。目前君实生物在全球拥有超过一千名员工,分布在美国旧金山和马里兰,中国上海、苏州、北京和广州。



