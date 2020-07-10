Friday, 10 July 2020, 10:00 HKT/SGT Share: 君实生物宣布香港联交所批准其股票代码不再标记“B” 摘要：君实生物（1877.HK）现已符合上市规则第8.05(3)条要求的市值/收益测试，不再适用联交所上市规则第18A.09至18A.11条。

香港, 2020年7月10日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年7月10日，君实生物（HKEX：1877）宣布，公司根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）第18A.12条向联交所做出申请，并获得联交所批准其不再适用上市规则第18A.09至18A.11条。君实生物的股票代码也由此不再标记“B“。



2018年12月24日，君实生物作为一家创新驱动型生物科技公司，根据上市规则第18A章在联交所主板成功上市。上市至今，君实生物的业务发展已实现飞跃式发展。公司现已符合上市规则第8.05(3)条要求的市值/收益测试：



- 在过去至少三个会计年度中，君实生物的管理层维持不变。

- 在最近一个会计年度中，君实生物的拥有权和控制权维持不变。

- 2020年7月9日，君实生物的市值超过443.4亿元港币，高于上市规则第8.05(3)条规定的40亿元港币。

- 截至2019年12月31日，君实生物在2019年度实现年收入7.75亿元人民币（合8.57亿元港币），高于上市规则第8.05(3)条规定的5亿元港币。



因此，君实生物符合根据上市规则第8.05(3)条的条件上市，故联交所批准上市规则第18A.09至18A.11条不适用于本公司。



关于君实生物

君实生物（HKEX：1877）于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主，专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化，具有丰富的在研产品管线，包括19个创新药，2个生物类似物，覆盖五大治疗领域，包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是第一家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准的中国公司，国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND申请批准的中国公司，并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的IND申请批准。目前君实生物在全球拥有超过一千名员工，分布在美国旧金山和马里兰，中国上海、苏州、北京和广州。



官方微信：君实生物





July 10, 2020 10:00 HKT/SGT

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