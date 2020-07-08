Wednesday, 8 July 2020, 12:08 HKT/SGT Share: 这波港股打新中，找个价值洼地：推虎视

香港, 2020年7月8日 - (亚太商讯) - 美股和港股也是一路高涨，甚至最近很多人喊出了，腾讯破600只是在7月还是8月的问题。



有个没有求证的数据显示，香港中环的基金经理们，闭着眼买，最近两个月的平均收益率都超过了40%了。A股的基金经理应该更多了。



这也是为何最近香港和深圳的楼市都交易量很活跃呢，中介都说是因为这些金融圈的聪明人和普通人一样：对于砖头的真爱。



很多没有办法冲进楼市的人，只剩下了一条自由之路：炒股。这也是为何过去这段时间港股市场出现了很多打新大户的身影。



这个星期香港活力非常猛，曾经共有17家公司同一天招股。这对于刚进市场打新的人来说，如何选择就非常重要了。除了跟大流追热点板块生物制药和物业 管理外，也可以看看其他的可能被低估的公司。



7月10号有8家公司敲钟，这8家公开市场孖展冻资大概在1300多亿——虽然市场看起来很热闹，实际上除了两家医药公司欧康维视、永泰及物业管理公司正荣等的1000多亿，实际上剩下的5家公司仅分去了23%左右的资本。



不过仔细看一下，这5家公司中，电子烟属于受政策波动非常之大的公司，只适合赚快钱和快赚钱，说不定哪天则随时被判死刑，不值得长期持有。



其他的四家中，有一家可以看看，虎视传媒。这是一家主要给出海企业做广告投放的，从最初的直接投放，现在进入技术投放。



和做股票交易类似，之前都是人工沟通交易，现在用量化交易了。出海广告这块也是如此，未来技术推动是核心。这也是虎视传媒在做的事情。和同行业的赤子城很像。



现在赤子城的股价长得也非常好，7月6日一度创新高2.8块了，今日（7月7日）市值达到23亿港元，市盈率达到了30多倍。但是，虎视的业务和赤子城类似，也都是港股，这次定价为0.86港元每股，相当于其估值还未超过10倍。



这对于未来来说，虎视和赤子城一样有很大的提升空间。实际上，他们现在的员工才40个左右，年净利润可以做到3000多万。未来AI化投放后，虎视更像一个轻资产公司，主要由技术驱动。



打新要看当下，更要看未来，选择好一个洼地，能赚钱都是香的。







July 8, 2020 12:08 HKT/SGT

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