AIM ImmunoTech(AIM)与日本国立传染病研究所及全球领先的制药公司Shionogi签署传质和研究协议，以测试扩增素是否可作为COVID-19的潜在疫苗佐剂

奥卡拉,佛罗里达州, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代码: AIM)于今日宣布,其已与日本国立传染病研究所(NIID)及总部位于日本的全球领先制药公司Shionogi签署了一项有关传质和研究的协议,以测试AIM的药物扩增素是否可作为潜在的辅助治疗由SARS-CoV-2引起的新型冠状病毒传染病COVID-19。根据该协议,AIM将为各个研究项目提供扩增样本。此外,除非NIID和Shionogi对外公布,否则所有临床前和临床结果的细节将保密。



该项目将会是NIID和Shionogi的合作项目,由AIM提供Ampligen。Hideki Hasegawa博士,医学博士,NIID流感病毒研究中心主任,世界卫生组织(WHO)流感调查与研究合作中心主任表示,东京是世界一流的病毒疫苗专家聚集地,而且Shionogi已经致力于传染病研究60多年了。



AIM 的首席执行官Tom Equels发表意见时称:“我们很荣幸能与日本备受尊崇的NIID以及世界顶级制药公司之一的Shionogi合作,我们意在加快潜在的COVID-19疫苗的开发。我深信Hasegawa博士和Shionogi的团队是该领域最举足轻重的专家之一,也是这次令人振奋的合作的理想合作伙伴。这些新型研究是专为探索扩增素是否可作为一种潜在的疫苗佐剂而设计。早前美国国立卫生研究院(U.S.National Institutes of Health)用Ampligen进行的动物实验已经证明了其对早期的SARS-CoV-1病毒(100%保护性存活率与100%死亡率)具有很强的预防性抗病毒活性,这与引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒非常相似。此前NIID流感研究也证实了Ampligen作为病毒疫苗佐剂的强大潜力。我们期待着通过与NIID和Shionogi合作,能够确定Ampligen是否与有望作为候选疫苗一起成为SARS-CoV-2病毒的疫苗增强剂并发挥出同样的效用。”



关于国家传染病研究所(NIID)

日本国立传染病研究所意在通过从预防医学的角度出发对各种传染病进行的全面而独到的研究项目,达到抑制传染病来改善人类健康并造福于民。它的存在是基于阐明和支持政府卫生医疗管理的科学背景之下的。



关于 Shionogi

Shionogi公司致力于“保护全世界人民免受传染病的威胁”。Shionogi是一家日本制药公司,因其成功研发Cresor、Tivicay以及其他药物而闻名于世。该公司成立于1878年,有限公司成立于1919年,在东京证券交易所上市,是日经225指数成份股之一。公司的核心领域包括传染病、疼痛/中枢神经系统以及癌症药物。



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司,专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod(商品名Ampligen®或Rintamod®)和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果,AIM认为Ampligen®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。Ampligen®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验,确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA,开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



该公司还将Ampligen®作为一种潜在的治疗药物引进COVID-19的治疗之中。该病是一种由SARS-CoV-2冠状病毒引起的疾病。该公司认为Ampligen®作为一种对这种新型致命病毒的早期治疗和预防具有强大的治疗潜力。美国食品和药物管理局已批准一期人体试验,以便评估Ampligen®与干扰素alfa-2b联合治疗COVID-19癌症患者的安全性和有效性。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达),旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如,需要进行大量的额外测试和试验才能确定Ampligen®是否能有效治疗人类感染的新冠肺炎,但不能保证能成功。在动物模型中得到的结果不一定能与人类身上得到的结果相吻合。所以人类临床试验是必要的,Ampligen®是否有效也有待验证。关于上述提及试验,我们无法保证NIID和Shionogi的试验和/或随后的试验是否会成功。一些国际上的大制药公司和医疗机构正在争相寻找治疗COVID-19的方法。即使已试验证明Ampligen®在对抗病毒方面的有效性,我们也无法保证我们针对该问题的举措会被优先考虑,或者另一种最终被证明是有效的治疗方法是否会让我们的努力付诸东流。若想Ampligen®能及时被证明是有效的,则需要进行大量的测试,以确定Smoore设备是否能够安全提供适当剂量的Ampligen®,而不会降低其对COVID-19的疗效。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。另外在海外国家开展业务存在诸多风险,包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。关于公司与Ampligen®的合作活动,无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据,而且试验受到许多因素的影响,包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外,许多因素可能导致计划的临床试验无法启动,包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动,我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。此外,由于COVID-19属于医疗紧急事故,癌症患者的临床试验记录和正在进行的研究报告可能会受此影响而出现延迟。本文中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。公司不承诺更新任何前瞻性声明,以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料,只供参考之用。



联系人:

Crescendo Communications, LLC

电话: 212-671-1021

电子邮件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

电话: 800-778-4042

电子邮件: IR@aimimmuno.com



