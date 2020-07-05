Saturday, 4 July 2020, 17:38 HKT/SGT Share: 三大催化剂利好内房 疫情下冲出首家内房新股

香港, 2020年7月4日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导：在新冠疫情的冲击下，房地产市场一度冰封。而随着疫情防控取得良好效果后，房地产市场迅速回暖，众多机构开始上调地产股的估值和评级。富瑞发表行业报告表示，在积极推盘及低基数支撑下，第三季度内房股销售将表现强劲。上半年内房股业绩超过市场预期且潜在的信贷宽松政策将有利行业降低借贷成本，而这三大正面催化剂将支持板块重估。近期新股市场上，亦有内房企业开始「搞事情」。港龙中国地产集团有限公司（6968.HK）率先通过聆讯，并于本周一开始招股，预计7月15日上市，华高和升财务顾问有限公司为其独家保荐人。恒基地产 (00012)主席兼董事总经理李家杰全资拥有的Successful Lotus及中逸资本为公司基石投资者，分别认购4,000万港元。



项目多元覆盖长三角 大品牌及良好口碑值得市场关注



项目多元覆盖长三角 大品牌及良好口碑值得市场关注

港龙中国地产于2007年在常州成立，是一家位于长江三角洲地区的知名房地产开发商，专注开发及销售包括商业单元、停车场及配套区域在内的主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业。凭借在物业开发领域的品牌、经验及执行能力，公司已将业务扩展至长江三角洲地区外围城市，并于2018年先后进入一线城市上海、河南及贵州两省多座主要城市。截至目前，该公司于22个城市拥有64个开发项目的多元化项目组合。在房地产市场持续健康发展的长三角地区，港龙中国地产已经实现了战略性地区覆盖。根据行业报告，按2019年已售的合约建筑面积计，港龙中国地产于中国住宅物业市场的物业开发商中排行第83名。



秉承「用心创新，以诚筑城」的核心价值观，港龙中国地产在房地产市场赢得良好的口碑并在其房地产开发项目所在的多个城市建立起大品牌。公司于2015年至2018年期间获得「守合同重信用企业」称号，并曾获评2018年常州市优质工程奖「金龙杯」、「2018年度常州明星企业」及「2019年度常州五星级明星企业」等。在今年5月，中国指数研究院举办的「2020中国房地产上市公司研究成果发布会暨第十八届中国房地产投融资大会」上，港龙中国地产更获评「2020值得资本市场关注的房地产公司」。



欲做中国一流住宅物业开发商 多元化获地策略优势尽显

港龙中国地产以成为中国一流住宅物业开发商为目标，在深耕长江三角洲地区的同时，亦计划依托其在长江三角洲地区的现有地区覆盖率进入该区域以外的其他新市场。消费升级及城市群发展是未来房地产行业增长的两大引擎，「深耕华东地区，立足中国西南地区及华中地区」的策略将会让港龙中国的业务进一步发展。



为进一步拓展业务，港龙中国地产拟持续采纳多元化的获地策略以丰富并优化公司的土地储备。一方面，港龙中国地产将透过在运营所在地的公开招标、拍卖或挂牌出让程序在一级市场收购土地况。另一方面，港龙中国地产亦透过收购持有土地使用权的公司的股权或投资该等公司及与包括融创中国（01918）、碧桂园（02007）在内的第三方业务合作伙伴合作开发项目。该等合作符合近年来行业趋势，并可使合作双方在资源共享、分散风险及分担资本开支等方面实现互利互惠、达成共赢。截至估值日期，港龙中国地产于21个城市的53个开发项目(由附属公司、合营企业及联营公司开发)的总土地储备约为544.44万平方米。



随着中国政府已采取多项激励政策刺激经济及中国持续城市化，房地产市场将会快速复苏。在登陆资本市场后，港龙中国地产有望借着资本的力量，加速向中国一流住宅物业开发商的目标迈进。







July 4, 2020 17:38 HKT/SGT

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