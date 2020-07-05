Thursday, 2 July 2020, 17:48 HKT/SGT Share: 乙醇生产系统第一股中科天元(1156.HK) 在手订单充足支撑高增长

香港, 2020年7月2日 - (亚太商讯) - 疫情肆虐初期，居民的消毒需求暴增，医用酒精一度脱销，很快成为居民居家的必备品。多地乙醇生产货源告急，价格快速上涨，乙醇产业迎来发展机遇期，进入更多投资者的视野。



7月1日，随着中国最大的乙醇生产系统生产商——中科天元(1156.HK)正式招股，其招股书成为进一步探寻乙醇行业发展机遇的最佳窗口。据了解，中科天元曾在英国上市，是第一只英国的中概股，如今成功从英国回归香港上市。根据披露，中科天元此次上市拟发行8260万股，每股发行价介于0.98港元-1.28港元，预计集资约8094.8万港元-1.06亿港元；每手4000股，入场费5171.59港元，将于7月15日上市。



01、国内最大的乙醇生产系统生产商



乙醇产业链包括上游的原料及乙醇生产系统供货商、中游的乙醇生产商及下游的用户。



而中科天元是位于上游的乙醇生产系统生产商，主要为中国乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心系统提供综合服务，包括工程设计、设备制造、安装及调试以及后续增值维护。



根据灼识咨询报告，于2019年按收益计，该公司在中国乙醇生产系统行业位列第一，占市场份额10.8%。



在乙醇生产系统中，蒸馏及脱水系统为最重要及最复杂的部分，需要由持有相应牌照的专门公司设计及制造。只有少数公司拥有广泛的业务范围、庞大的业务规模及强大的研究能力，且能够提供全面的核心系统解决方案服务。



作为国内最大的核心系统供货商，中科天元的发展历史可以追溯至2002年，拥有丰富的行业经验。当时从中国科学院广州能源所分拆出来后，经过收购若干生产乙醇及其相关产品的制造设备等优质资产，于2006年中科天元正式成立。



科技是第一生产力，拥有核心技术的企业,就拥有了极深的护城河。在乙醇生产系统领域，中科天元通过持续研发投入，在发展中，逐渐构筑起深厚的竞争壁垒，为公司持续稳健发展打下坚实的基础。



招股书显示，于最后实际可行日期，中科天元拥有32项专利技术，并已将这些技术运用在生产中。同时，该公司还在国内提交了15项专利注册申请，以及在巴西提交一项专利注册申请。



科技创新成果的背后是研发资金的持续投入。截至2019年12月31日止三个年度，中科天元的研发开支总额（包括已资本化及支出成本）分别为人民币280万元、670万元及740万元。



具体而言，中科天元研发的七塔多效差压蒸馏技术联产优级酒精和燃料乙醇装置及五塔二级差压蒸馏技术在优级食用酒精生产装置受到行业高度认可，极大提升了乙醇生产效率和品质，遥遥领先国内乙醇生产系统行业制造水平。



可以说，中科天元的商业策略就是专注于利用核心技术打造竞争优势。而这种由技术驱动的策略，体现在业务经营上就是具有国际竞争力的产品，体现在财务数据上就是稳健的业绩表现。



02、稳健的业绩表现



截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，中科天元的总收益分别为人民币2.571亿元、2.5亿元及3.986亿元，保持稳步增长。截至2019年12月31日止三个年度，分别完成20、27个及22个技术综合服务项目。



从收入结构看，主要来源是乙醇燃料端和酒精饮料端。但是随着疫情在全球蔓延，在医用酒精成为硬通货的当下，公司其他业务方面的订单潜力亦不可小觑，或将为2020年的业绩带来惊喜。



凭借先进的技术和产品，中科天元不断拓展海外市场，为加拿大、俄罗斯、印度尼西亚及其他国家的其他化学制品生产系统提供技术综合服务。数据显示，于2017财年至2019财年，公司海外市场收益分别录得人民币268万元、1,603万元及1,871万元的数额，年增长率为498.13%和16.72%。



在毛利率方面，近三年以来，中科天元的整体毛利率分别为30.1%、29.0%和27.5%，保持在稳定的区间范围。值得一提的是，其毛利率水平明显高于制造业平均水平，背后充分体现出中科天元的产品具有明显议价能力。



在利润方面，公司2017年、2018年及2019年的纯利分别为人民币4,565万、人民币4,582万、人民币5,916万。撇除上市开支不计的经调整税前盈利分别约人民币5,446万、人民币5,223万和人民币8,412万元，反映公司盈利能力不断提升。



更为重要的是，截至2020年4月30日，中科天元积压的合约价值为人民币5.35亿元，可在接下来陆续确认为收益，给公司未来业绩提供良好保障，加大了未来盈利的确定性。



03、政策红利催生长期利好



从乙醇燃料端看，2017年底发改委联合十五部委印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求，到2020年全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖，近期两会再次提及燃料乙醇推广。而从环保角度判断，该政策具有长期延续性。在这样的大背景下，国内生物燃料乙醇产业已由试点阶段正式进入面向全面推广的扩大试点阶段，产业快速发展的局面正在形成，市场潜能以及政策推动给行业带来可观的前景。



从酒精饮料端看，我国啤酒和白酒市场需求极为庞大，同时很多酒精饮料生产设备开始进入老化更新周期。



双重需求驱动下，国内的乙醇生产系统行业按收益计的市场规模预计将由2020年的人民币41亿元增加至2024年的人民币57亿元，复合年增长率为8.7%，其中蒸馏及脱水核心系统的复合年增长率为10.8%。



作为乙醇生产系统技术领先的企业，中科天元在乙醇生产技术系统拥有显著的竞争优势，将长期受益于政策红利释放以及市场规模扩张。



小结：



作为乙醇生产系统龙头，随着中科天元成功招股上市，其资本实力将进一步增强，可以继续专注研发，增强综合竞争力，从而承接更多项目，进入强者恒强的正向循环。



据招股书披露，中科天元本次招股募资约8000万港元至1亿港元，为小型集资额，只是创业板的规模。同时，以上限价1.28港元计算，该公司市值约7.05亿港元，市盈率约为10倍。相对于快速增长的利润，此估值较为吸引。此外，其保荐人为东兴证券，历史项目保荐成绩表现良好。尤其是在疫情的催化下，多位市场人士预计中科天元本次招股将会吸引投资者广泛关注。







July 2, 2020 17:48 HKT/SGT

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