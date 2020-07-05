安捷证券：阿里巴巴(9988.HK)基本盘无可撼动，首次覆盖给予“买入”评级

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|Thursday, 2 July 2020, 10:30 HKT/SGT
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香港, 2020年7月2日 - (亚太商讯) - 线上消费力持续迸发，打开消费互联网平台行业天花板。中国社会消费力基础稳固，近5年国内网上零售人均网购支出金额快速提升，从2015年7,846元人民币/人提升至2019年13,343元人民币/人。疫情发生后，线上零售渗透率在2020年首4个月快速同比提升3.4 个百分点至24.1%，催化了电商龙头的进一步成长空间。而直播电商通过对消费互联网广告模式、KOL/全民带货引流模式等新生态场景的构建，带来对客单价高、非标类产品及非计划性购物方面极大的需求刺激释放。
线上线下+长距离短距离+境内境外齐发力，阿里巴巴(9988.HK)强大电商基本盘无可撼动。公司为中国最大的消费互联网平台公司， 2019年淘宝+天猫合计占国内线上实物商品零售额市场份额60%以上。同时，公司以内部孵化盒马、培育饿了吗、投资银泰等线下零售企业以及高德、滴滴等出行服务商，打造线上线下+同城生活服务体系的闭环，并通过运营包括Lazada、速卖通、天猫国际等跨境电商平台对接全球消费需求，我们认为公司得益于长期积累的B端及C端全网精细化运营能力，基本盘完整性且壁垒高，实现强者恒强的格局。
强生态图谱下的溢出协同效应。依靠强大的组织力和战略布局，通过阿里云、菜鸟网络，蚂蚁金服打造了包括数据流、物流、资金流等在内的基础设施，公司业务生态不断完善。云计算为公司近3年增长最快的板块，FY17A-FY20A收入增长CAGR为81.8%，公司目前占据国内公有云市场近5成的市场份额。公司整体现金流充沛，截至2020年3月31日账面现金3,305亿元人民币。核心商业交易市场业务FY20A经调整EBITA达到38%，强大的造血能力为包括本地生活服务、物流、新零售、云计算、大文娱等处于战略投入期的赛道提供安全垫，赋能全生态构建。
财务预测与估值：安捷证券预计FY21E-FY23E，公司将分别实现收入6,577/8,195/9,990亿人民币，分别同比增长+29%/+25%/+22%。我们以现金流折现及分部估值两种方式对公司进行估值，首次覆盖，取两者低端，给予目标价247.0港元/股，对应FY21E 25.7倍市盈率或8.1倍市销率水平。
主要风险：1) 消费互联网行业竞争加剧；2) 公司投资、新培育业务出现大幅亏损 ；3) 跨境业务政策、文化等不确定性。
July 2, 2020 10:30 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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