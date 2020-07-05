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来源 雅各臣科研制药有限公司 雅各臣公布二零二零财年全年业绩 面迎挑战 表现稳健

收益增长 +6.3%

全年股息维持于每股4.5港仙

香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 从事非专利药及品牌药品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」；股份代号：2633）今天公布公司及其附属公司（统称「集团」）于截至二零二零年三月三十一日止年度（「二零二零财年」或「报告期」）的全年业绩。



经济重创下仍然表现强韧

即使在香港经济面临重大挑战的情况下，集团业绩表现依然稳健，二零二零财年之总收益按年录得温和增长6.3%至1,571.5百万港元（二零一九财年：1,478.1百万港元（经重列））。毛利按年增加2.3%至690.0百万港元（二零一九财年：674.7百万港元（经重列））。公司股东应占溢利减少13.9%至215.6百万港元（二零一九财年：250.6百万港元（经重列）），主要由于去年确认一次性收益，加上本年度在建立区域管理结构方面的投资及开支有所增加、以及分拆消费者保健业务所需的一次性专业费用开支所致。



董事会建议宣派末期股息每股2.5港仙（二零一九财年：每股3.0港仙）。连同中期股息每股2.0港仙，二零二零财年的股息总额维持去年水平为每股4.5港仙（二零一九财年：每股4.5港仙）。集团经调整EBITDA增长3.9%至476.2百万港元，证明集团具备强大的创造现金流能力。



非专利药之强健市场地位

纵然2019冠状病毒病的疫情导致对本财年第四季度到诊所就诊之患者减少，但雅各臣凭借强大的非专利药产品组合，加上在香港众多治疗类别中的领导地位，其非专利药业务于二零二零财年的销售收益仍录得3.6%的正面增长至1,298.7百万港元（二零一九财年：1,253.0百万港元）。



集团供应的部分治疗类别产品展现强势增长，其中口服糖尿药及抗溃疡药分别强劲增长42.3%及34.1%。该增长主要受惠于此等基础药物于长期慢性疾病管理上的使用有所增加。另外，随着于公营界别的市场地位有所扩大，心血管产品及非类固醇消炎止痛药(NSAIDs)的销售额分别录得28.4%及28.7%增长。



集团于报告期内合共推出19项新产品，其中包括地尔硫䓬控释片(Diltiazem Controlled Release Tablets)、双氢可待因片(Dihydrocodeine Tablets) 、培哚普利片(Perindopril Tablets)、阿托莫西汀胶囊(Atomoxetine Capsules)、500毫克规格的美色拉秦肠溶片(Mesalazine Enteric Coated Tablets)及非那斯特莱片(Finasteride Tablets)等制造繁复的产品。另外，集团于报告期共提交了27份新药注册。



以高增值产品挖掘新市场潜力

为补充集团的研发项目并拓宽专科药物组合，集团已与多家跨国公司签订授权协议，推出合共79款专利药物，涵盖心血管、中枢神经系统、抗感染、肿瘤科、肠胃及眼科等不同治疗类别，其中包括用于RSV（呼吸道合胞病毒）的流感快速诊断检测工具，以上之23项产品具备来年竞标资格，而22项产品更已于香港推出。



品牌药业务表现受新收购带动显著增长

纵然零售市场气氛低迷，集团的品牌药业务于报告期内仍然录得双位数增长。连同纳入的新收购品牌中药业务，集团品牌药分部销售收益增长21.2%至272.8百万港元（二零一九财年：225.1百万港元）。



尽管经济低迷，集团个别的品牌药展现出强大的抗逆能力，例如止痛药类目中历史悠久的著名品牌何济公，与去年同期相比录得10.8%的显著增长；集团的药油品牌十灵油于海外市场亦录得8.4%的增长，全赖集团坚持不懈之市场拓展与推广，为品牌建立深厚的传统与认受性。



亚太区域扩张策略以中国内地市场为焦点

在区域业务发展方面，集团一直积极与跨国企业建立合作关系，其中包括于大中华及亚洲地区的品牌授权与代理业务。



集团与富利卫美订立独家分销协议，于中国内地市场以知名药用护足品牌「恢甲清(Excilor)」营销及分销其系列产品。另外，集团亦与建丰胃仙－U有限公司订立合资公司协议，向亚太区的新市场分销及销售其若干产品，包括广受认可的肠胃非处方药「胃仙－U」及畅销鼻用喷雾「呼佳喷雾剂」，并将发掘及开发产品延伸性，以拓展集团的品牌药平台。



就消费者营养品领域而言，集团已与来自挪威的Smartfish订立授权协议，以战略合作形式于大中华地区推出其已获得专利及经临床测试证明的高浓度Omega 3健康和运动营养饮品。



为发掘快速增长的中国跨境电子商务潜力，集团与主要策略伙伴合作，于中国领先的跨境电子商务平台开发了自营在线旗舰店，旨在抓紧国内消费者对品牌药及优质保健产品的需求，特别是华南地区及大湾区所能带来的商机。



保健业务分拆上市以促进业务扩张

凭借集团地区性商业营运平台，以及专注发展极具增长潜力的消费者保健市场，集团积极寻求分拆其品牌保健业务，当中包括策略性挑选的品牌药组合、品牌中药及品牌保健产品，包括营养补充品、个人护理产品及诊断工具等。



此潜在分拆上市预期将促进集团以独立及灵活之经营平台扩充其非专利药业务以外的消费者保健护理业务。有关分拆上市计划的基础准备工作已经开展。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示：「我们将继续努力，在所有部门的业务运作上精益求精，通过从集团分拆消费者品牌保健业务，实现创立两个独立而灵活经营平台的目标。该分拆计划能发挥催化剂作用，有助重设营运能力及成本基础，为两个业务分部提供增值机会。此举亦能将雅各臣塑造成一家拥有两个专注不同业务范畴的企业之集团，一方面特定专注于非专利药业务，另一方面则主要专注于满足消费者对保健产品的需求。」



岑先生补充:「在瞬息万变及充满挑战的市场环境下，我们须不断评估自身的市场定位，以确保业务保持相关性并在战略上保持一致。展望未来，凭借集团的声誉、强大的研发项目及网络资源，我们相信集团能够实现可持续的业务增长，为股东创造长远的回报。」



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下拥有并营运一系列品牌，主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。为了策略性地扩展其品牌保健护理业务平台，除于海外市场代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集团亦推出多个健康和保健有关品牌及产品，例如「Dr. Freeman医臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」、「Smartfish健康营养产品」、「Dr. Freeman医臣®感染控制产品系列」及「Dr. Freeman医臣®COVID-19快速测试套件」亦于市场内大受欢迎。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/



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