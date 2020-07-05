天韵国际品牌价值首次突破15亿元人民币

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|凭借出众的品牌影响力 连续四年荣登中国品牌价值评价榜单
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香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）欣然宣布，集团旗下全资附属山东天同食品有限公司（「天同食品」）凭借出众的品牌影响力及产品质量，以品牌价值15.33亿元连续四年入选中国品牌价值评价榜单，逐年提升的品牌价值印证市场对集团的高度肯定。
|2020中国品牌价值评价信息发布近期于在线发布
2020中国品牌价值评价信息发布近期于在线发布，在参评条件要求较高的前提下，本次发布品牌数量有564个，包括大部分行业的龙头企业，品牌价值均值比去年增长了5.1%。是次中国品牌价值评价信息发布，更成为当前对抗疫情、提振市场信心、引领品牌消费、打造更多享誉世界的中国品牌的重要活动。集团于今年再次入围2020中国品牌价值榜，品牌价值较去年上升将近5亿元人民币，并首次越过15亿元大关，显示公司品牌的实力得到进一步提升，并获得官方更高的肯定，充分反映集团自家品牌业务的巨大潜力，亦印证消费者对集团品牌的信赖。
集团管理层表示：「我们很荣幸能连续第四次荣登2020年中国品牌价值榜单，得到权威机构高度认可，充分体现集团于品牌方面工作的努力。随着后疫情时代的到来，集团作为领先的国内水果加工行业企业，将继续推动自家品牌业务的发展，努力提升品牌知名度和美誉度，开拓在线线下多元化的营销渠道，扩阔收入来源，为消费者提供最天然、健康、安全、优质的产品，进一步提升集团的综合核心竞争力。」
关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)
天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事 (i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品及 (ii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「果小懒」和「天同时代」及原厂委托制造代工方式出售。
集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，集团作为中国「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。
集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发及生产的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。 集团及其「缤果时代」自家品牌于2019年分别被国家机构评为中国罐藏食品领先企业及领先品牌。
欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/
June 29, 2020 16:22 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
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