兴业银行香港分行荣获2019年“债券通优秀投资者（商业银行类）”

香港, 2020年6月12日 - (亚太商讯) - 据了解,6月初,兴业银行香港分行在1900余家中国境外投资者中脱颖而出,获债券通公司颁布的“债券通优秀投资者(商业银行类)”荣誉。



2017年,央行与香港金管局联合公布了开展香港与内地债券市场互联互通合作的计划,即“债券通”,是内地与香港债券市场互联互通的创新合作机制,境内外投资者可通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖香港与内地债券市场交易流通债券。 “债券通”为境外机构入市、资金汇兑、丰富产品等方面提供的进一步举措,以及粤港澳大湾区建设、金融基础设施建设,为中国金融市场对外开放带来了新的机遇,标志着中国金融市场对外开放进一步取得积极进展。同时 “债券通”的推出,亦进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发展注入新动能。近年来,“债券通”的业务规模高速发展,自2020年1月至2020年5月, 债券通总交易量已达21,000亿人民币以上。



其中“北向通”于2017年7月3日开通,即境外投资者通过内地与香港债券市场基础设施的互联互通,投资于内地银行间债券市场的机制安排。据悉,兴业银行香港分行作为全行境外营销的“桥头堡”,积极配合总行开展做市报价、服务境内外资投资者、参与境内各类债券投资等各项工作,落实全行多笔“债券通”首单业务。目前该行已覆盖新加坡、英国、日本、美国、台湾等地域,从商行、资管、保险、对冲基金、ETF等各类型交易对手。



随着向轻资本、高效率转型的步伐加快,近年来,兴业银行抓住金融市场开放契机,在金融市场业务领域大力发展和拓展FICC(固定收益、外汇及大宗商品交易)业务,致力于成为集融资、交易、投资、避险功能为一体的全面解决方案提供商,促进境内外资金的互联互通。而兴业银行香港分行,也将继续利用中资股份制银行境外分行的独特优势,为中国债市国际化、促进债券通市场进一步扩大影响力,积极作为,砥砺前行。



截至2019年末兴业银行已在全国设立45家一级分行(含香港分行)、2032家分支机构,与全球1400多家银行建立代理行关系,并形成了以银行为主体,涵盖信托、金融租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、研究咨询、数字金融等多个领域的中国主流商业银行集团,稳居全球银行30强,世界500强。



兴业银行香港分行于2014年3月17日正式开业运营。作为兴业银行第39家一级分行,也是兴业银行首家境外机构,该行主营业务范围包括企业客户产品服务、同业客户产品服务、私人银行服务,客户范围包含在港大型中资企业、跨国企业、行业龙头企业、本港蓝筹企业、外资银行、中资银行及其境外分支机构、基金、保险、证券、信托、资产管理公司等。本着“真诚服务,相伴成长”的使命,兴业银行香港分行将持续为广大客户提供专业、优质、全面的金融服务与解决方案。





