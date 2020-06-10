Wednesday, 10 June 2020, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical在2020年生物科技创新组织数字会议上表示，TrialTrove数据显示，澳大利亚开始复工

澳大利亚阿德莱德, 2020年6月10日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的生物科技合同研究组织Avance Clinical在今天的生物科技创新组织数字会议上宣布，目前，澳大利亚共有2413个计划或在行测试项目。在澳大利亚，虽然新冠疫情肆虐，健康志愿研究并未中止，只有27个一期或二期研究项目因各种原因暂停（TrialTrove，2020年6月9日）。



Avance Clinical高度赞扬澳大利亚工业界出色的新冠疫情管理能力，这就意味着，澳大利亚在维持临床测试业务方面引领全球。



Avance Clinical首席战略官Ben Edwards在2020年生物科技创新组织数字会议上介绍了澳大利亚临床测试工作的诸多好处。



点击下方链接，查看Avance Clinical生物科技创新组织数字会议演讲稿。

https://www.bio.org/events/bio-digital/sessions/search?name=Avance%20Clinical



Edwards先生讲：“大约96%的工作支持中小型生物科技公司，执行一期和二期测试项目。我们的客户遍及北美洲、加拿大、新西兰、欧洲和亚洲。



澳大利亚在国际临床测试方面具有无以伦比的优势。我们对新冠疫情的管理是澳大利亚成为了临床测试最佳目的地。”



Avance Clinical是一家以灵活协作的方法闻名的中型全方位服务CRO，在管理早期试验方面拥有20多年的经验。



除了出色的新冠疫情管理能力，另一个重要因素就是速度、高质量场地和运营测试项目成本诱人。



- 澳大利亚政府对临床试验支出提供的43.5%以上的财政退款

- 临床试验无需IND，简化监管流程

- 先进的医疗、研究和科学团体，领先的调查人员和KOL，以及现代化的医疗设施



观看视频-我们如何在新冠疫情肆虐的环境下开展工作。https://tinyurl.com/yc2z6kjj



澳大利亚因其在FDA标准的科学合规性和研究卓越性、医疗保健先进性，以及有机会在临床试验竞争较少的环境中接触患者等方面的优势而享有盛誉声誉，这也进一步增强了其作为临床试验目的地的优势。



想了解更多关于在澳大利亚开展您下一项研究的优势，请联系我们：

https://www.avancecro.com/contact-us/



关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。



Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。其他好处还包括：



1. 政府发放研发经费，意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 远程医疗在COVID-19大流行期间的枢纽作用——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分，其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院，其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



June 10, 2020 08:00 HKT/SGT

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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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