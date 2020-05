Wednesday, 20 May 2020, 18:13 HKT/SGT Share: 兴业银行获批设立伦敦代表处

香港, 2020年5月20日 - (亚太商讯) - 近日,兴业银行获中国银保监会批复同意设立伦敦代表处,标志着该行国际化布局再进一步。



伦敦是全球三大金融中心之一、欧洲最大的离岸人民币中心。兴业银行选择设立伦敦代表处,旨在加强境内外业务联动,为“走出去”客户和“一带一路”建设提供全方位、多元化的跨境金融服务。



据兴业银行相关负责人介绍,兴业银行伦敦代表处成立后将在履行现阶段沟通联络职能的基础上,深入了解英国当地的法律、金融监管要求,学习借鉴国际金融市场成熟经验,稳步推进在英国设立经营性分支机构的筹备与申请工作。



兴业银行在投行与金融市场业务领域起步较早,优势历来明显。近年来在“商行+投行”战略指引下,进一步加快发展,客户全生命周期、全产品覆盖的综合金融服务能力不断提升。伦敦是全球最大外汇交易中心、欧洲最大投行业务中心,在开展FICC业务、投行业务等方面具有得天独厚的优势,与兴业银行诸多特色业务优势高度契合。目前该行已与英国55家银行建立了代理行关系,在跨境结算、跨境投融资、资金交易等方面展开深入合作,具备了一定的业务基础和客户基础。



2014年3月,兴业银行在香港设立首家境外分行,作为探索国际业务发展的“桥头堡”,同时先后在上海、天津、广东、福建等自贸区分别设立机构,积极开展国际业务与服务创新,为集团国际化业务积累了更多的经验。



据透露,未来几年,兴业银行将积极把握“一带一路”和“走出去”等国家战略深入推进的重大机遇,以“服务核心客户和人民币国际化”“打造兴业特色”为主线,努力构建以香港为基地、境内自贸区为互补、欧洲和东南亚国际金融中心以及全球离岸人民币中心为前沿的国际化经营布局。







