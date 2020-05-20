Wednesday, 20 May 2020, 10:17 HKT/SGT Share:

来源 移卡有限公司 移卡有限公司宣布于港交所主板上市计划 以支付为基础的领先科技平台 为商户及消费者提供优质支付及商业服务

每股作价12.64港元至16.64港元



香港, 2020年5月20日 - (亚太商讯) - 移卡有限公司（「移卡」或「公司」连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：9923.HK），中国领先的以支付为基础的科技平台，今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。



移卡有限公司计划全球发售98,724,000股股份（视乎超额配股权而定），其中约88,851,200股发售股份将用作国际发售（可予调整及视乎超额配股权而定），其余约9,872,800股发售股份将作香港发售（可予调整），作价每股12.64港元至16.64港元。



公司将于2020年5月20日（星期三）上午9时开始于香港公开发售，至2020年5月25日（星期一）中午12时截止。股份预计将于2020年6月1日（星期一）开始于联交所进行买卖，股份代号为9923.HK。股票将以每手400股进行买卖。



中信里昂证券资本市场有限公司、野村国际（香港）有限公司及农银国际融资有限公司为联席保荐人。



以支付为基础的领先科技平台



移卡是领先的以支付为基础的科技平台。集团是仅有的16家同时拥有全国银行卡收单许可证及移动电话支付许可证的支付服务提供商之一。集团的支付客户规模庞大且增长迅猛，交易量也在不断增加中，两者构成集团市场领先地位的基石，且有助于集团深入了解客户。根据奥纬咨询的数据，按2019年的交易笔数计，集团为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商，占市场份额约14.0%。于2019年，集团录得总支付交易量约人民币15,003亿元，较2018年增长92.6%，远高于2019年中国消费者对商家支付市场16.3%的同比增长率。截至2019年12月31日止年度，集团活跃支付服务客户由截至2018年12月31日的约3.8百万名增长至约5.3百万名，集团通过支付服务覆盖的消费者由2018 年的约141.6百万名增长至2019年的约367.8百万名。



通过近距离接触客户、深入了解客户以及技术创新，移卡是为客户提供商业服务的先行者及领导者。根据奥纬咨询的数据，集团属中国最早开发及提供综合科技平台以满足小微商户支付及商业服务需求的公司之一。截至2020年5月12日，智掌柜智能点餐机分别为天猫及拼多多上最畅销及第二畅销的收款机。凭借于中国支付服务行业逾五年的经验，集团已建立良好声誉及骄人往绩，于支付服务行业内获得高度认可。



紧密联系且富于创新的服务组合，打造自我强化的生态系统并赋能数字化转型



各类型及规模的客户对借助数字化转型实现销售增长及效率提升的解决方案的需求日益高涨。移卡向客户提供相互具有紧密联系的服务组合以满足他们在支付、业务营运、营销及金融方面的对数字化方案需求。凭借分析及人工智能实力，移卡利用从各种支付场景及数据获取的深刻见解打造服务紧密联系的生态系统，从而生成更多的见解及场景，并进一步强化公司的生态系统，从而形成良性循环。通过提供支付服务，集团积累了多方面的数据资产，据此，在提供更多定制化服务及更佳的用户体验方面为集团提供宝贵见解。



支付服务是移卡向包括零售、批发及餐饮等行业客户交叉销售服务的入口。以支付服务为基础，集团结合场景及数据分析以提供紧密联系的智能化及具有针对性的服务组合，以协助产生增量销售及提升经营效率。结合支付服务，集团的商户SaaS产品如智掌柜及乐售向客户提供多种特定场景功能，包括实时库存管理、客户关系管理、智能订单管理及全方位雇员管理。集团的营销服务包括客户忠诚度计划电子工具以及基于支付的广告平台，让客户能够有效接触其目标市场。



强大的分销网络和可拓展的市场推广模式，造就迅猛增长的客户群



移卡通过支付服务获得客户群，再向其交叉销售科技赋能商业服务，以获取更多价值。藉助与逾8,000名分销渠道伙伴的广泛合作关系，集团以具成本效益的方式在全国范围内快速扩展客户群。截至2020年5月12日 ，集团的分销网络已覆盖中国的30个省、直辖市以及超过300个城市。活跃支付服务客户数量以80.3%的复合年增长率由截至2017年12月31日的约1.6百万名增加至截至2018年12月31日的3.8百万名，并进一步增加截至2019年12月31日的5.3百万名；获客成本由截至2017年12月31日止年度的每名客户人民币34元下降至截至2019年12月31日止年度的每名客户人民币17元。



差异化商业服务提升了用户体验并深化集团与分销渠道及伙伴的关系。藉助于快速扩展的支付服务客户群，集团以最低边际成本交叉销售科技赋能商业服务。越来越多的支付服务客户被转化为集团的科技赋能商业服务客户。截至2019年12月31日，移卡超过90%的商业服务客户由支付服务客户转化而来。



可靠且强大的技术基础设施打造值得信赖的平台，助力优异的经营业绩



移卡由具备丰富中国支付及技术背景的资深技术专家团队领导。集团的研发开支由截至2017年12月31日止年度的人民币24.3百万元增加至截至2019年12月31日止年度的人民币78.4百万元，复合年增长率为79.6%。截至2019年12月31日，移卡全部199名研发员工及126名产品及运营团队成员，拥有系统、基础设施、大型分布式应用技术、大数据计算技术或人工智能方面的专才，分别占雇员总人数的39.3%及24.9%。利用强大的技术基础设施，集团已自主开发自身的核心技术及私有云。平台可安全处理大量交易，实现高水平自动化及稳定性，且与主流支付方式及渠道高度兼容，并易于扩容。现时，该系统可每日处理逾1亿笔交易，峰值处理能力达每秒逾10,000笔交易。移卡专有的私有云技术让集团能够灵活地并以专用资源来应对所处理及存储的数据量及速率的日益增长。



在强大的数据分析及人工智能实力的支持下，集团已实现业务流程各组成部分的自动化。集团部署了机器学习算法，以实现业务流程（包括新客户引入、客户服务、支付交易流程及信贷决策）自动化，能够提升效率、营运杠杆效益及客户满意度。集团的营运开支占收入百分比由截至2017年12月31日止年度的55.6%下降至截至2019年12月31日止年度的12.2%。



动态及技术驱动的风险管理



集团拥有组织完善的风险管理架构，风险管理团队由超过15位精干的分析专家组成，并紧密参与营运的各主要方面。利用自支付服务累积的数据资产规模，加上数据分析及人工智能能力，集团已构建稳健及动态的风险管理系统。复杂精细的反欺诈系统可自动分析多维数据，以评估及尽量降低欺诈风险，以及识别并拦截欺诈及可疑交易。于2019年12月，集团的欺诈损失率（即因持卡人否认交易造成的损失）为0.000042%。移卡已将人工智能图像及生物特征识别技术融入支付服务及商户SaaS产品，以增强安全性，同时应用图像及视频识别，以推动自动化实时客户验证。



富有远见及经验丰富的管理层，强大股东长期支持



移卡的管理层团队拥有丰厚的中国科技公司营运经验，并在支付服务方面拥有丰富的专业知识。公司主席兼行政总裁刘颖麒先生自财付通注册成立起即任总经理，于任期内，财付通发展成为中国第二大在线支付公司；首席架构师罗小辉先生加入集团前曾就职腾讯科技（深圳）有限公司10余年，任开发副总监。



移卡亦获得知名投资者支持，包括腾讯、Recruit Holding、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及e.ventures Growth L.P.等。于2012年，在集团早期发展阶段，腾讯就获取客户方面向集团提供支持；其他投资者则为促进集团的支付服务提供资源，包括于2015年7月，集团与Recruit Holdings合作，推出综合餐厅管理解决方案智掌柜，于2019年3月，集团亦与Recruit Holdings设立投资平台睿朋资本管理有限公司，致力于共同投资与支付及科技赋能商业服务互补的领域。



移卡有限公司主席、行政总裁兼执行董事刘颖麒先生表示：「移卡有限公司的价值主张为联系紧密的生态系统，可实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并以丰富多样的增值服务作为补充。展望未来，我们将继续扩大支付服务的客户群，将他们转化成我们科技赋能商业服务的客户，继续深化与销售代理、销售合作伙伴及SaaS合作伙伴的合作关系，并寻求与国内外的更多分销伙伴开展合作；强化及扩展科技赋能商业服务，实现客户业务及营运的数字化转型；持续投资基础设施、技术、分析及人工智能，以增强数据处理能力及系统安全；招揽、培养及挽留人才以持续我们的创新能力，持续不断地为客户及消费者创造价值。」



关于移卡有限公司

移卡有限公司是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及商业服务。截至2019年12月31日，移卡是仅有的16家同时拥有全国银行卡收单许可证及移动电话支付许可证支付服务提供商之一。公司拥有中国最庞大的第三方支付服务客户群之一，且该客户群增长迅猛。根据奥纬咨询的数据，按2019年的交易笔数计，移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商，占市场份额约14.0%。凭借良好的客户基础及支付服务所取得的数据资产，公司将产品及服务拓展至科技赋能商业服务，使公司得以完成端到端的生态系统，促进商户与消费者之间的交易，并为其创造价值。





May 20, 2020 10:17 HKT/SGT

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