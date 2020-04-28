Tuesday, 28 April 2020, 17:17 HKT/SGT Share: 中国力鸿2019年纯利大幅提升至人民币396.5百万元 完善网络布局 强化平台建设

科技创新 引领未来



香港, 2020年4月28日 - (亚太商讯) - 中国力鸿检验控股有限公司 (「中国力鸿」或「公司」，联同其辖下附属公司，统称「集团」；股份编号：1586) 公布截至2019年12月31日止年度(「年内」)的全年业绩。



年内，受益于集团在能源及大宗商品检测和检验业务的成功布局及稳健发展，集团录得收入人民币396.5百万元，同比大幅增长69.6%。集团毛利由2018年的人民币122.9百万元大幅增长51.5%至2019年的人民币186.2百万元。集团年内利润由2018年的人民币4.9百万元大幅增长486.8%至2019年的人民币28.8百万元。董事会建议向股东派发截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.0375元，以回报广大投资者的支持。



持续完善服务网络 丰富业务结构 扩充优质客户 提升竞争优势



集团在亚太地区不断完善的能源检测服务中心网络将发挥巨大的本地服务优势，统一的管理将不断降低服务边际成本，提升竞争优势及盈利能力。年内，在中国境内拥有20个检验机构和实验室，覆盖了国内主要的贸易港口和城市，包括香港、秦皇岛、唐山、天津、沧州、南京、江阴、湖南、湖北、广州、珠海、新疆、陕西、内蒙古、大连、舟山、厦门、南京及东莞。在境外拥有8个检验机构和实验室，覆盖了新加坡、印度、马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、文莱及澳洲。集团战略客户包括国家能源集团、陕煤集团、中煤集团、伊泰集团、大唐集团、华润集团、中石油、中石化、中海油、中化工、中化、壳牌(Shell)、BP、埃克森美孚(Exxon-Mobil)、雪佛龙(Chevron)、道达尔(Total)、沙特阿美(Saudi Aramco)、阿联酋石油(ENOC)、俄石油(Rosneft)等等。



持续优化内控体系建设 加大科技创新研发 提升核心竞争力



集团通过优化绩效机制，强化投资管理，引入管理工具等方式，继续加强集团管控能力建设和核心团队执业能力建设。年内，集团与国际企业管理解决方案巨头SAP启动ERP&HR信息化管理项目，借助成熟的管理工具以整合企业生态下各项信息和资源，并成立「创新事业部」探索和挖掘符合集团战略发展方向检测领域的新产品线，为未来新业务打下基础。集团认为核心团队及领导力决定企业的长远发展，集团将积极加强平台建设，合理分配资源，以「联邦制」和「孵化制」的模式，探索符合战略发展方向的创新业务，吸引优秀人才加盟。集团积极参与国家标准以及行业标准的制定，共参与起草国家标准4项，创立企业标准39项。集团自主研发的Leon LIMS智能实验室系统覆盖检测业务领域「全业务+全流程」，实验室作业实现集团化业务管控，自主设计国内首套煤检智能制样机器人系统投入使用，大幅降低人工成本，提升服务效率，为公司持续发展提拱重要保障。集团未来仍会在科技研发应用方面不断投入，持续巩固能源检测技术领先地位及扩大同业竞争优势。



中国力鸿检验控股有限公司执行董事兼副主席杨荣兵先生表示：「2020年，我们继续夯实主业，勇于开拓衍生及创新业务，多维度推进企业平台化建设，巩固『力鸿』在能源检测领域品牌的认知度、公信力，加强精细化管理，持续提升市场占有率和综合实力，致力为广大股东带来最佳的回报。」







Apr 28, 2020 17:17 HKT/SGT

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