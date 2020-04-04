Friday, 3 April 2020, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical 公司的亚太生物科技客户选择澳大利亚进行临床试验的主要原因

澳大利亚阿德莱德, 2020年4月3日 - (亚太商讯) - 作为业内翘楚的澳大利亚医药研发外包公司—— Avance Clinical公司，今天详细介绍了其亚太生物技术客户选择澳大利亚进行早期临床试验的主要原因。







Avance Clinical公司是澳大利亚医药研发方面的专家，拥有20多年的早期临床试验经验。



Avance Clinical表示，亚太生物技术公司选择澳大利亚的其中一个重要原因是:澳大利亚政府在临床试验方面提供了超过40%的财政退税，这是很有吸引力的。



Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen说，这对处于早期临床阶段的生物技术公司来说是很有经济意义的。



另一个关键因素是，在当前COVID-19大流行的环境下，网站可以把重点放在患者的视频问诊或远程医疗上。作为11亿澳元的COVID-19项目套餐的一部分，这两项措施本周获得了政府的资助。



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Lungershausen女士说:



“这一额外的资金投入到成熟的高科技医疗环境中，意味着这些网站能够迅速地投入远程医疗的工作中，以帮助那些在COVID-19流行期间不想去诊所的患者战胜所面临的挑战。”



“澳大利亚因其在FDA标准的科学合规性和研究卓越性、医疗保健先进性，以及有机会在临床试验竞争较少的环境中接触患者等方面的优势而享有盛誉声誉，这也进一步增强了其作为临床试验目的地的优势。”



“Avance是临床试验以及针对COVID-19的临床试验的首选医药研发外包公司。”



选择澳大利亚的主要原因如下:

1、政府发放研发经费，意味着可享受超过40%的临床试验经费返利。

2、远程医疗在COVID-19大流行期间的枢纽作用——快速和连续性。

3、网上问诊（SIV）和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4、临床试验不需要IND申报。

5、一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6、建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7、建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8、整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分，其中包括以医院为基础的重症监护室。

9、拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院，其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10、季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



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关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。



Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。其他好处还包括:



- 在澳大利亚各地使用独立的一期设施，包括医院内部设立的重症护理中心

- 致力于临床研究的专业研究人员

- 拥有世界级基础设施和专门临床试验中心的大型医院

- 缩短临床试验的启动时间



媒体联络:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



Apr 3, 2020 13:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

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