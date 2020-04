Tuesday, 31 March 2020, 20:00 HKT/SGT Share: 中国再保险公布2019年年度业绩 业务保持快速增长 市场地位持续稳固

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 中国再保险(集团)股份有限公司(「中再集团」或「公司」,连同其附属公司「集团」,香港联合交易所代码:01508.HK)欣然公布截至2019年12月31日止年度(「报告期内」)之经审核综合业绩。



业绩亮点:

* 总保费收入人民币1,449.73亿元,同比增长18.6%,市场地位持续稳固。

* 财产再保险境内非车险业务同比增长25.3%,境内临时再保险业务同比增长31.9%,境外业务及桥社业务同比增长248.7%;人身再保险境内保障型业务同比增长37.4%;财产险直保非车险业务同比增长34.8%。

* 集团归属于母公司股东净利润人民币60.49亿元,同比增长62.2%。归属于母公司股东的每股净资产为人民币2.05元,同比增长11.3%。

* 位列全球第七大再保险公司,在境内财产再保险市场及人身再保险市场的份额均保持领先。

* 继续保持贝氏评级「A(优秀)」、标普全球评级「A」。



2019年,集团紧紧围绕“一三五”战略,聚焦平台化、科技化和全球化三大支点,“一三五”战略落地亮点纷呈,经营业绩大幅改善,高质量发展成效明显,在境内财产再保险市场及人身再保险市场的份额均保持领先。报告期内,集团总保费收入人民币1,449.73亿元,同比增长18.6%。其中财产再保险境内非车险业务同比增长25.3%,境内临时再保险业务同比增长31.9%,境外业务及桥社业务同比增长248.7%;人身再保险境内保障型业务同比增长37.4%;财产险直保非车险业务同比增长34.8%。集团归属于母公司股东净利润人民币60.49亿元,同比增长62.2%。归属于母公司股东的每股净资产为人民币2.05元,同比增长11.3%。



财产再保险:业绩保持快速增长,境外业务组合多元化

2019 年,财产再保险分部总保费收入人民币426.79 亿元,同比增长47.4%,占集团总保费收入的29.0%(不考虑分部间抵销);净利润人民币13.17亿元,加权平均净资产收益率5.83%。



2019 年,集团在首台(套)/新材料综合保险、建筑工程质量潜在缺陷保险(IDI)、短期健康险、中国海外利益项目保险、巨灾保险、工程履约保证保险、关税保证保险等新兴业务领域取得了突破性发展,境内财产再保险业务分保费收入人民币287.23亿元,同比增长15.0%。



在境外业务领域,2019年,境外财产再保险及桥社业务总保费收入人民币144.67 亿元(不考虑分部内抵销),同比增长248.7%,主要原因是收购桥社带动业务规模大幅增长。综合成本率101.32%,同比下降0.96 个百分点,其中:赔付率64.02%,同比下降3.38 个百分点;费用率37.30%,同比上升2.42个百分点。其中,境外财产再保险业务总保费收入人民币48.53 亿元(不考虑分部内抵销),同比增长17.0%;桥社实现总保费收入人民币96.14亿元。集团一方面紧抓市场发展机遇, 积极拓展业务,业务规模快速增长;另一方面坚持效益导向,着力调整业务结构,削减部分承保效益不佳业务,业务质量有所改善。



人身再保险:业务结构持续优化,承保效益显著提升

2019年,中国经济继续保持稳中向好、长期向好的总体趋势,寿险业发展仍总体平稳,转型换档明显加快。人身再保险分部分保费收入为人民币555.26亿元,同比增长5.9%,占集团总保费收入的37.8%(不考虑分部间抵销);净利润人民币24.25亿元,加权平均净资产收益率10.71%。其中:中再寿险分保费收入人民币554.36 亿元,同比增长5.9%;规模保费人民币634.98亿元(含储蓄型非保险规模保费人民币80.62亿元),同比增长11.2%。中再寿险在境内市场及香港跨境储蓄型再保险市场地位稳固,作为首席再保险人订立的再保险合同数量占其合同总数的比重稳定在80%左右。



就业务条线而言,保障型再保险业务快速发展,储蓄型再保险业务稳中有升,财务再保险业务基本稳定。2019年,境内人身再保险业务分保费收入人民币508.21亿元,同比增长6.7%;规模保费人民币587.63亿元(含储蓄型非保险规模保费人民币79.42亿元),同比增长 13.8%。



保障型再保险业务方面,2019 年分保费收入人民币170.49 亿元,同比增长37.4%,其中:年度可续保保障型业务(即Yearly Renewable Term保障型业务, 简称YRT保障型业务,是分出公司基于风险保额的一定分保比例并按年度费率进行的分保安排)分保费收入人民币99.79 亿元,同比增长34.2%,在保障型再保险业务中占比58.5%。集团一方面持续巩固在健康险领域的发展优势,其中中端医疗险业务分保费收入人民币38.13亿元,同比增长75.3%;另一方面「数据+风险防控」取得明显实效,业务质量有所提升,境内短期保障型业务转分后综合成本率(剔除业务管理费)为97.47%,同比下降0.90个百分点,实现承保利润人民币3.02亿元。



财产险直保:非车险业务快速增长,核心业务系统「筋斗云」高效运行

2019 年,财产险直保业务分部总保费收入人民币487.30 亿元,同比增长14.3%, 占集团总保费收入的33.2%(不考虑分部间抵销),其中原保费收入人民币484.18亿元,同比增长14.2% 。净利润人民币16.81 亿元,加权平均净资产收益率6.41%。综合成本率99.89%,同比下降0.40个百分点,综合成本率同比下降的主要原因是随着战略布局稳步推进,公司的业务结构持续优化,注重价值成长,大非车业务占比稳步提升,车险业务结构持续优化,优质业务占比提升明显。



2019 年,集团积极应对商业车险费率市场化改革,提升车险业务质量;大力发展个人贷款保证保险、意外伤害和短期健康险、责任险、货物运输险等非车险业务,总保费收入继续保持快速增长。集团的核心业务系统“筋斗云”对业务形成强有力支撑,新产品方案上线时间由15天缩短至0.5天,与第三方合作平台的对接耗时由60 天缩短至7 天。其在回访、外呼、客服等环节应用AI技术,大幅节约了人力成本,OCR智能识别技术应用使得录单效率提升50%,通过车物联网大幅降低了商用车运营风险。



资产管理:资产规模平稳增长,资产配置稳健审慎

2019 年,集团总投资收益人民币129.99 亿元,同比增长52.4%,净投资收益人民币123.16 亿元,同比增长18.4%。投资收益增长来自于两个方面:一方面是总投资资产规模实现较快增长,主要来源于保费现金流入、投资收益累积以及侨社投资资产的并入;另一方面受益于资本市场回暖,公开市场品种投资收益表现较优。总投资收益率5.30%,同比上升1.10个百分点,净投资收益率5.02%。



投资管理方面,集团固定收益方面积极把握债券市场配置机会,增配地方政府债、政策性金融债、优质金融产品等高等级资产。股权投资方面适度增加二级市场权益配置,降低权益投资组合的波动性。另类投资坚持稳健审慎理念,发挥项目挖掘能力,一二级市场联动、投保联动效应明显。风险管理方面,集团继续加强资产负债风险管理,改善资产负债匹配状况。



展望未来,中再集团将坚持“平台化、科技化、全球化”驱动,坚持有效益发展、市场对标、守住风险合规底线和数字化转型不动摇,贯彻落实“稳增长、调结构、控风险、增效益”经营方针,奋力达成“十三五”规划主要指标,全力推进集团高质量发展再上新台阶。



关于中国再保险(集团)股份有限公司:

中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国再保险”、“ 中再集团”或“公司”)由中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立,是中国唯一的国有再保险集团,再保险保费规模居亚洲第一。2015年10月26日,公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,成为上市公司,股票代码为01508.HK。



公司四大主营业务分别为财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理,拥有北京平台、劳合社中再辛迪加2088和新加坡分公司三个国际业务平台。中再集团长期保持中国再保险市场主导地位,并与绝大多数国内保险公司建立了长期密切的业务往来和合作关系,拥有深厚的客户基础。公司拥有强大的综合实力,自2010年起连续十年保持贝氏评级公司(A. M. Best Co.)“A”(优秀)评级,2014年至2019年连续六年保持标准普尔“A+”、“ A”评级。此外,中再集团是中国核保险共同体主席单位、中国农业保险再保险共同体管理机构、中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体理事单位和首席再保人。





