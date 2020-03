Saturday, 28 March 2020, 20:00 HKT/SGT Share: 申万宏源公布2019年度业绩 四大业务板块皆盈利大增 机构服务及交易板块收入翻倍

香港, 2020年3月28日 - (亚太商讯) - 申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源”或“公司”;股份代号:6806 HK;000166.SZ)宣布截至2019年12月31日止十二个月之年度业绩(“报告期”)。



报告期内,公司实现总收入和其他收益人民币33,252百万元,较上年同比增长37.92%;所得税前利润人民币6,927百万元,较上年同比增长33.54%;归属于本公司股东的净利润人民币5,735百万元较上年同比增长37.86%;每股基本盈利人民币0.24元,较上年同比增长26.32%;加权平均净资产收益率7.41%,较上年同比增加1.22个百分点。



受惠于市场环境回暖及精准的战略转型,公司企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块业务均实现稳步增长,市场份额进一步提高。其中,企业金融板块实现总收入及其他收益人民币2,718百万元,较上年同期增加25.47%;公司个人金融业务实现总收入及其他收益人民币11,345百万元,较上年同期增加1.86%;机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益人民币17,166百万元,较上年同期增长93.66%;投资管理业务板块实现总收入及其他收益人民币2,023百万元,较上年同期增长4.18%。



企业金融业务:紧抓市场机遇,参与科创板业务,稳健拓展业务范围



2019年,申万宏源投行业务全力参与科创板建设,布局开拓固定收益融资全品种业务,持续加大新项目开拓力度,提高项目储备。报告期内,公司共完成股权融资项目13个(IPO 3个、再融资项目10个),融资金额人民币138.79亿元,其中:公司保荐并承销的“安集科技”为科创板首批发行上市企业;经中国证监会并购重组委审核通过的并购重组项目6家,行业排名第5,较上年提升13位;完成企业债、公司债主承销项目共79家、地方政府债承销项目共493只,累计主承销金额约870亿元,被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商。



个人金融业务:积极捕捉市场风口,加大客户资产引进,推进客户机构化转型



2019年,资本市场整体回暖,市场交投活跃。截至报告期末,公司证券客户托管资产人民币3.20万亿元,较上年增长33.67%,市场占有率7.18%,行业排名居前。期末经纪业务零售客户近727.1万户,较上年末增长11.04%;公司新增证券开户71.08万户,较去年同期增长118.71%;大赢家APP月活用户达到112.11万。



公司期货业务条线日均客户权益和客户权益峰值创历史新高。申银万国期货连续六年荣获中国证监会期货公司分类评价A类AA级最高评级,荣获金融行业、政府机关、交易所、主流媒体等授予的近40项奖项和荣誉;宏源期货进一步强化业务布局,新业务进一步发展,申请获得基金销售业务资格,基差贸易业务、做市业务、期权业务均获得不同程度突破。



公司客户融资融券业务充分利用公司作为首批科创板转融券业务资格券商的先机,积极捕捉市场风口,努力拓展融券券源,2019年末余额517.10亿元,市场占有率5.05%。



股票质押式融资业务积极应对市场变化,加强项目风险管理,截至2019年末,公司股票质押业务融资余额人民币244.88亿元,较上年末下降43.94%,履约保障比例243.63%。



金融产品销售业务条线公、私募双管齐下,报告期内,公司共销售自行开发金融产品638.99亿元,代理销售第三方金融产品465.94亿元。



机构服务及交易业务:加强投研、销售与服务能力建设,不断丰富产品线



报告期内,公司机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益人民币17,166百万元,较上年同期增长93.66%。其中,主经纪商业务条线实现席位租赁收入人民币4.22亿元,较上年末增长3.97%,市场占有率4.2034%,保持行业第一梯队领先优势;PB系统业务实现全市场、全品种覆盖,年末PB系统客户已达487家,资产规模人民币1,141亿元;公司成功获得证券投资基金托管业务资格,连续两年通过ISAE3402国际鉴证。



公司研究咨询业务条线的研究质量和市场影响力持续提升。 2019年,申万研究所举办精品会议40多场。在“第十三届卖方水晶球分析师奖”评选中获得“本土金牌研究团队”第一名,23个研究领域获得单项奖;在“第十七届最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究机构”第四名,10个研究领域获得单项奖。



FICC业务条线准确把握市场走势,投资回报率远超开放式纯债券基金平均回报率,利润贡献再创历史新高;业务布局逐步完善,成功获得国债期货做市资格、上市基金主做市商业务资格、“债券通”报价机构资格。



公司权益类销售及交易业务持续推进,整体盈利水平稳步提高。同时,大力发展做市交易业务,新获上海证券交易所沪深300ETF期权主做市商、深圳证券交易所沪深300ETF期权做市商、中国金融期货交易所沪深300指数股指期权做市商、郑州商品交易所商品期权做市商(PTA、甲醇)等多项重要业务资格。公司衍生品业务不断丰富产品线,增强公司客户黏性,根据中国证券业协会公布的数据,报告期内,公司场外衍生品业务市场占有率12.3%,累计规模行业排名前五。



投资管理业务:协同内外部资源,提供多元化资产配置方案



公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理服务等。报告期内,公司投资管理业务板块实现总收入及其他收益人民币2,023百万元,较上年同期增长4.18%。其中,资产管理业务净收入实现逆势较快增长,排名行业第5,较上年提升1位;收入结构进一步优化,主动管理业务收入占比86%,较上年提升11个百分点。



公司通过控股子公司申万菱信和参股公司富国基金开展公募基金管理业务。报告期末,申万菱信管理资产规模762亿元,较上年末增长46%,富国基金公募基金管理规模3,390.59亿元,较上年末增长逾七成,主动权益、量化指数、固定收益等各大类产品的整体投资业绩保持优异。



公司通过申万宏源产业投资、宏源汇富、申万直投等平台开展私募股权基金管理业务。公司依托资本市场,大力发展私募基金业务,加强与重点省份和相关上市集团、大型央企等合作,全面服务实体经济发展和产业转型升级。



展望未来:围绕“投资+投行”战略,保障公司持续健康发展



随着多层次资本制度的日益完善以及金融业对外开放各项举措的持续推出,证券业正迎来新的发展机遇,行业集中度加速提高,申万宏源将顺势而为,坚持“以资本市场为依托,以证券业务为核心,以投资+投行为特色的金融服务商”的总体目标,服务广大客户,支持实体经济发展,优化资源分配;围绕“投资+投行”战略全面落实各项工作,加快资本布局,不断增强公司的竞争力与盈利能力,加强人才队伍和能力建设,健全内部控制和风险管理体系,保障公司持续健康发展。同时,公司将积极应对新冠肺炎疫情对各项业务的冲击,坚持防疫与经营“两手抓、两手硬、两不误”,与全国人民一道携手并进,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。



关于申万宏源集团股份有限公司

申万宏源集团股份有限公司为一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团。申万宏源集团致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。于2015年1月,申万宏源集团完成了中国证券史上当时最大规模的合并(根据Dealogic数据),整合了申银万国证券及宏源证券,形成“投资控股集团+证券子公司”的企业架构,并在深交所挂牌上市。于2019年4月,申万宏源集团发行H股并在香港联交所挂牌上市。





