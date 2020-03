Saturday, 21 March 2020, 13:05 HKT/SGT Share: 蓝光嘉宝服务公布2019年全年业绩 收入及净利润双丰收 股东应占利润上升48.5%

香港, 2020年3月21日 - (亚太商讯) - 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(「蓝光嘉宝服务」或「公司」)(股份代号:2606.HK)欣然宣布本公司及其附属公司(「集团」)截至2019年12月31日止年度(「报告期」)的经审核综合业绩。



财务摘要:

- 收入为人民币2,100.2百万元,较去年同期上升43.4%,毛利为人民币760.2百万元,较去年同期上升56.2%,毛利率为36.2%;

- 净利润为人民币444.1百万元,较去年同期上升49.6%,股东应占利润为人民币429.5百万元,较去年同期上升48.5%;

- 主要收入来源为物业管理服务,产生收入为人民币1,139.4百万元,较去年同期上升26.6%;

- 建议就截至2019年12月31日止年度以现金形式派付末期股息每股人民币0.97元。



报告期内,集团实现收入约人民币2,100.2百万元,较2018年全年增加43.4%,毛利约为人民币760.2百万元,同比增长56.2%。全年实现净利润约为人民币444.1百万元,较2018年全年增长49.6%。公司股东应占利润约为人民币429.5百万元,较2018年全年增长48.5%。每股基本盈利约为人民币3.1元。董事会建议就截至2019年12月31日止年度以现金形式派付末期股息每股人民币0.97元。



2019年,集团主要业务收入来源为物业管理服务。报告期内,集团实现物业管理服务收入人民币1,139.4百万元,较去年同期增长约26.6%。物业管理服务收入增长的主要原因在于集团的规模化扩张稳步推进。集团践行「1+1+N」战略布局,以住宅为核心,全面巩固西南领先优势,战略聚焦华东区域,全面拓展布局全国高价值区域。报告期内,集团通过收并购、股权合作、全委托等多种形式,扩大企业管理规模。截至2019年12月31日,集团在管面积及合约面积分别为71.7百万平方米和116.9百万平方米,较2018年分别增长约18.3%和58.8%,进驻全国69个城市,在管项目477个。



2019年,集团的咨询业务收入约人民币511.4百万元,同比增长121.0%,是公司增速最快的业务板块。报告期内,集团主要为物业管理公司提供咨询服务,形式主要包括协销服务、物业承接查验服务及向物业管理公司提供咨询服务。集团提供四类小区增值服务,包括物业维护等生活服务和公共资源管理服务、住宅房屋经纪、商业物业管理及营运服务、广告等。报告期内,集团四类小区增值业务收入约人民币449.4百万元,同比增长34.9%。



2019年,集团的财务结构健康,流动比率为2.49,经营负债金额为人民币5.2百万元,较2018年末减少1.3百万元;于2019年12月31日,集团的现金及现金等价物为人民币1,962.7百万元,为2018年同期约6.4倍,并且无任何资产抵押。



2019年,集团建成并落地应用决策支持等12大管理系统,构建企业数字化全景;集团成立蓝光嘉宝管理学院,全年共选拔1,020人进入三大专班,并从中培养晋升215人;累计开展各类培训约2.3万场,全年晋升1,132名优秀员工,6名员工荣获国家级、省市级工匠能手。



展望未来,集团将继续聚焦物业管理服务、咨询服务、小区增值服务三大核心业务线,坚定推行「1+1+N」战略,聚焦战略高价值区域,战略合作更多行业优秀物业管理企业;打造扁平化的组织管控体系,构建针对性、多层次激励体系;逐步升级数字科技化平台以支撑业务发展。集团将借势中国物业管理行业高速发展及转型升级的机遇,在资本和科技的双轮驱动下,坚持利润与规模并重,实现高质量增长。



关于四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司

四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(2606.HK)是中国西南地区及四川省的领先物业管理服务供货商,于2019年10月18日于香港联合交易所有限公司主板上市,是中国西部第1家在港股成功上市的物业服务企业。目前,集团的收入主要来自三条业务线,即物业管理服务、咨询服务及小区增值服务,形成了涵盖物业管理全产业链的一体化服务范畴。集团于中国西南地区及四川省的在管建筑面积在2019中国物业服务百强企业中分别名列第四位及第一位。2019年,集团荣获2019年度物业服务企业综合实力测评第十一名,品牌价值约为人民币40亿元。





