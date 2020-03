Friday, 6 March 2020, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Novotech与科微范株式会社(Komipharm)签署CRO合同,在韩国进行新型冠状病毒肺炎临床试验

韩国首尔, 2020年3月6日 - (亚太商讯) - 亚太地区最大的专业生物技术合同研究机构 Novotech已被科微范株式会社选定,对作为新型冠状病毒肺炎潜在治疗方案的Panaphix进行临床试验。







科微范株式会社表示,Panaphix是一种细胞因子风暴抑制剂,可抑制免疫细胞及其激活化合物细胞因子的过度生产。普遍认为,免疫细胞及其信号分子的过度生产会导致严重的炎症性疾病,例如某些人会感染肺炎。



该公司表示,它希望通过这项拟议的临床试验,扩大Panaphix的使用范围,将其用于新型冠状病毒肺炎的治疗中。



Novotech首席执行官Moller博士表示,公司已经做好充分准备,与科微范株式会社合作进行一项意义重大的药物实验,该试验正在对整个亚太地区产生特别强烈的影响。 Novotech在亚太地区设有11个办事处。



他说,Novotech拥有经验丰富的地方领导,与监管机构能进良好的沟通,并且还与该地区的关键意见领袖和网站建立起牢固的关系,所有这些优势将使它能够加速推进这项试验。



Novotech进行过大量的传染病试验,在这一领域有着特别强大的关系。



Novotech最近刚获得了2020年度澳大利亚-韩国商业大奖——卓越奖(生物技术和卫生领域)。



在过去的12个月中,Novotech与韩国的几家重点医院签署了正式的合作协议,其中就包括首尔国立大学、峨山医学中心、延世大学附属Severance医院和蔚山大学医院,以促进临床试验的项目管理并加速生物技术药物的开发。



关于Novotech - https://novocro.com/welcome

Novotech的总部位于悉尼,是一家国际公认的领先的区域全方位服务合同研究机构(CRO)。迄今为止Novotech已在亚太地区成功协助进行了数百次I - IV期临床试验。Novotech在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务,包括:可行性评估;想道德委员会和监管机构提交文件,数据管理,统计分析,医疗监控,安全服务,中央实验室服务,针对ICH要求的报告撰写,项目和供应商管理。 Novotech在亚太地区的强大实力体现在,在所有主要的区域市场进行临床试验,另外它还通过公司的战略合作伙伴网络在全球范围内寻求发展。

如需查询征询方案: 请在 www.novotech-cro.com/contact-us-0 上填写表格。



媒体联络

Susan Fitzpatrick-Napier

communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国:+1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



