银城国际(1902.HK)上市一周年 2019年合约销售金额按年大增125%

香港, 2020年3月6日 - (亚太商讯) - 中国专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际控股有限公司(「银城国际」,股份代号:1902),今天公司迎来于香港联交所主板上市一周年。



规模发展成效显著 区域深耕持续推进

上市以来,银城国际在「同心多元」战略指引下,紧抓香港资本融资市场的有利环境,稳步推进公司业务发展,实现规模效益显著增长。年内,公司实现2019年全年合约销售金额按年同比增长125.1%,2017年至2019年间的复合年增长率高达83.2%。



银城国际目前拥有的土地储备大部分位于南京、无锡、苏州等中国长三角经济发达城市,该类城市土地储备拥有巨大升值发展潜力。截至2019年6月30日,银城国际在9个城市拥有共34个项目,总土地储备面积达400万平方米。下半年,银城国际接连投得多个地块,包括总建筑面积约66万平方米的杭州青山湖畔地块、约23万平方米的南京六合地块及约17万平方米的南京玄武门地块等。丰厚的土地储备可支持公司未来两年的可持续发展。



上市一周年 获市场肯定

上市后,银城国际获纳入MSCI中国全股票小型股指数成分股,并成功发行1亿美元票据。近日,公司获工银国际首次覆盖并给予「买入」评级。该行认为公司已进入快速成长期,其合约销售在未来两年仍将保持强劲,并预期从2018年到2021年,公司收入的复合年增长率将达49.0%,核心净利润增长达74.0%,合约销售额增长达47.9%。



银城国际实力雄厚,屡获殊荣,不但蝉联江苏省房地产开发综合实力第二名,亦获得2019年度数字化领军企业、2019中国房企成长性企业二十强等荣誉。银城国际口碑卓著,据第三方评估,其各项评分处行业领先水平,其中总体满意度达91%。



致力人才体系建设 积极履行社会责任

银城国际致力于人才体系建设,关注人才培养。年内,公司开展一系列包括新员工融入、人才梯队计划、匠心计划、领导力计划等在内的49项培训,覆盖近3,000人次。其中,公司与南京大学商学院联合开办课程,为管理干部提供系统的学习平台,举办营销大赛、开展「无奋斗,不青春」管培生培训等活动培养营销及年轻管理人才。



银城国际亦持续关注并积极参与社会慈善公益事业,履行社会责任。公司通过企业捐赠、公益组织活动及赞助等多种形式,例如鼓励员工捐募的「1元计划」等活动,鼎力支持环保、医疗、教育、扶贫等多项公益事业,彰显银城国际企业文化及价值。



银城国际董事会主席黄清平先生表示:「今天是银城国际于香港联交所上市一周年的日子,回首过往一年,银城国际克服经济下行、房地产行业承压运行、新型肺炎疫情蔓延等难题,不忘初心,砥砺前行,取得资本市场的高度认可。展望未来,银城国际将深入贯彻落实区域深耕、多元化运营及「房地产+」战略,巩固南京及长三角领先房企地位,优化地产品牌形象,进一步扩大公司规模效益,为投资者及股东创造回报。」



银城国际控股有限公司

银城国际为中国发展成熟的房地产开发商,专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业。银城国际的房地产开发业务始于南京,并成功将业务扩张至长三角地区的其他城市(包括无锡、苏州、镇江、杭州、马鞍山、合肥、徐州及台州)。公司坚持「质量领先、服务卓越、创新未来」的核心开发策略,旨在开发「全龄宜居、健康舒适、智慧便捷」的优质物业。自2002年起,银城国际连续17年被江苏省房地产业协会评为江苏省房地产开发行业综合实力50强企业之一,并于2018年在该榜排名第二。









