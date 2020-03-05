Thursday, 5 March 2020, 17:47 HKT/SGT Share: 渤海银行递交A1 盈利能力强且竞争优势明显

香港, 2020年3月5日 - (亚太商讯) - 据媒体报道，2020年初，中国爆发新冠肺炎疫情，所有行业均受到了影响。为对抗疫情，银行业展现担当，对受疫情影响较大的企业不盲目抽贷、断供、压贷，而是予以展期、续贷。下调贷款利率等支持，以金融服务保障社会经济运行。中国银保监会政策研究局副局长吉昱华2月25日在北京透露，截止目前，中国银行业金融机构为抗击疫情提供信贷超过7900亿元。



为打赢疫情防控阻击战，渤海银行亦倾情行动。该行第一时间开通了多条疫情防控绿色通道及专用窗口，以支持救灾款项迅速到位，并对湖北省内小微企业贷款下调0.5个百分点利率。1月28日，该行又向湖北疫区捐款2000万元人民币。据联交所消息，渤海银行已于2月26日递交了A1表。招股书显示，其联席保荐人为建银国际、海通国际、农银国际和中信里昂证券。



发展迅猛盈利领先



渤海银行于2005年12月31日成立于天津。成立至今，渤海银行抓住时代机遇，如今已形成网络辐射全国、国际化业务蓄势待发、技术产品创新快速迭代的态势，实现了高质量、跨越式发展。



渤海银行是12家全国性股份制商业银行中最年轻的。作为唯一一家于《中国商业银行法》2003年修订后全新设立的银行，渤海银行具有全国性牌照优势并显著受益。自2006年开业以来，渤海银海以平均每年新设超过两家一级分行的速度，仅用14年就完成了主要省会及经济重要城市的战略布局。



截至2019年9月30日，渤海银行拥有31家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到243家，具备了辐射全国、蓄势待发的网络优势。



伴随着战略扩张，渤海银行的资产规模迅猛发展。截至2018年12月31日，渤海银行网点平均资产总额为人民币42亿元，平均贷款总额为人民币23亿元，与全部全国性股份制上市商业银行相比均位列第三。截至2019年9月30日，渤海银行的总资产达到10958亿元，较2017年1月1日增长28.0%，与全部全国性股份制上市商业银行相比排名第二。



于2019年，按截至2018年12月31日的一级资本计，渤海银行在《银行家》公布的「全球银行1000强」榜单中排名第178位，与2017年的排名相比，上升了九位，并在所有上榜中国银行中名列27。



迅猛发展的同时，渤海银行的盈利能力也首屈一指。截至2019年9月30日止九个月，该行营收212亿元，净利润65亿元；净利润同比增速达15.9%，加权平均净资产收益率达14.7%，在全部全国性股份制上市商业银行中分别排名第一和第二。



紧抓金融科技机遇



2019年8月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。在中国银行业全面拥抱金融科技之时，渤海银行已具有前瞻性的利用云计算、大数据分析能力，重塑了自身银行业务和服务模式，紧抓金融科技带来的巨大机遇。



渤海银行将核心业务和服务嵌入合作平台的业务流程中，打造了共建、共享、共赢的「在线渤海银行」开放生态银行体系，延伸银行服务的边界，实现与合作平台互相赋能、联合运营、共建生态。



渤海银行以账户管理、支付清算、资金存管、金融产品等服务为抓手，共发布95个API接口及相关文档，推出了行业电商平台、政府政务平台、智慧小区平台、智慧城市平台、金融资产交易所、非银金融机构等众多业务场景解决方案。渤海银行在有效地节省了与合作平台的沟通与开发成本，在创造新的盈利点的同时，还提升了合作平台对其的共生粘性。



通过构建这一良性互动的共建生态，渤海银行得以不断拓宽获客渠道，拓宽中间收入渠道，持续提升金融产品及服务的市场竞争力与认知度。渤海银行通过与合作平台数据共享，获得大量数据及海量客户资源，进一步丰富客户画像层次，为其数字化转型奠定了强大的数据基础。截至2019年10月31日，渤海银行已经和超过100家的平台进行业务合作，通过建立场景获得的在线用户达到17.58万户，这些在线平台的合计交易量达到348亿元。



渤海银行在金融科技方面屡获殊荣，如于2018年荣获「中国金桔奖－ 最佳金融科技服务奖」、「金融科技及服务优秀创新奖评选－管理创新突出贡献奖」、「中国电子银行金榜奖－最佳个人网上银行奖」等奖项，于2019年荣获《21世纪经济报道》 「年度金融科技银行」荣誉。



行业竞争优势明显



渤海银行是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行，拥有实力雄厚的股东。主要股东包括国际领先的渣打银行，世界第一大远洋运输公司中远海运的子公司，世界第二大的钢铁集团宝武钢铁，中国重要的国家投资机构国家开发投资集团，地方龙头国企泰达控股以及实力不俗的民营企业泛海实业等。渤海银行与股东形成了良好的正循环关系，优质多元的股东亦给予其长期稳定的支持，并积极参与了其数次增资扩股。



渤海银行传承渣打银行的优秀基因，秉承「全面、主动、敏捷」的风险管理理念，致力于提高全面风险管理能力和水平，建立「集中、独立、垂直、制衡、融入」的风险管理体系，并利用大数据、人工智能、区块链、云计算、5G技术等五大科技要素增强「精准、自动、实时」的数字化风控能力，构建了「立体防御、数据支撑、运营集中、响应实时」的数据安全运营体系。



凭借先进的风险管理理念和完善的风控体系相结合，渤海银海在业务快速发展的同时，保持资产质量显著向好。截至2019年9月30日，渤海银行的零售贷款总额为2058亿元。其中截至2019年9月30日止九个月，该行零售贷款利息收入为88亿元，而2017年仅为44亿元。



对比不良率数据，截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，渤海银行的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.55%，2017、2018年对比全部全国性股份制上市商业银行均处于最低。同期，该行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%，拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%，均呈稳中向好趋势。其中，拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。



国内企业的复工复产，必然会产生大量的融资需求，这将极大刺激银行的贷款业务。此外，中国人民银行表示，疫情不会影响中国的金融改革开放节奏。随着国内金融改革开放的推进，银行业也会迎来了新的发展机遇，商业银行的跨境授信、投融资、结算与保证等国际业务亦有望迅速发展。盈利能力强且极具潜力的渤海银行，亦有望在此过程中扮演重要角色。







Mar 5, 2020 17:47 HKT/SGT

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