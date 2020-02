Friday, 28 February 2020, 21:32 HKT/SGT Share:

来源 诺发集团控股有限公司 诺发集团2019/20中期业绩扭亏为盈 溢利达1.1亿港元 业务转型成功

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯) - 行业领先的文化娱乐综合服务平台诺发集团控股有限公司(「集团」;股份代号:1360)今天公布截至2019年12月31日止六个月之中期业绩(「报告期内」)。集团期内业绩扭亏为盈,溢利达1.1亿港元。



财务亮点

- 收入上升51.2%至4.3亿港元

- 经调整EBITDA上升13.1%至1.8亿港元

- 期内溢利扭亏为1.1亿港元

- 经营溢利扭亏为1.8亿港元;经营溢利率为42%

- 积极改造及提升核心业务,持续通过三大服务类别拓展有前景的业务,把握市场机遇



诺发集团的管理层近一年致力业务转型,采用的业务策略已开始奏效。于报告期内,集团业绩表现亮丽,收益录得4.3亿港元,与去年同期大幅增长51.2%。期内溢利由去年亏损1.3亿港元至录得溢利1.1亿港元,主要由于应付或然代价公平值变动亏损之净额减少。集团经营溢利扭亏为1.8亿港元。经调整EBITDA上升13.1%至1.8亿港元。



诺发集团控股有限公司主席邓仲麟先生表示︰「全赖我们管理团队及全体员工的共同努力,集团在业务转型方面取得重大进展,录得理想业绩,巩固我们于行业的领导地位。我们将透过三大业务类别继续扩展业务,及已找到新的增长领域及发展方向,为未来可持续发展制定方针。我们有信心,凭借我们的业务策略,集团未来数年的业务发展将再创新高。」



业务回顾



文化娱乐业务

作为集团的主要收入来源,文化娱乐综合服务平台之总体业务表现提升。于报告期内,分部收益增加33.6%至3.5亿港元。主要由于新业务买卖商品约9千万港元。期内,集团已与多名知名酒类品牌及代理商合作,以出售畅销酒类饮品。



集团综合服务平台有三个主要分部,分别为「娱乐营运管理解决方案及咨询服务」、「综合娱乐供应链服务」以及「产品推广及营销策划服务」,提供下列服务:



1. 品牌管理及相关服务 — 以「PHEBE」、「MT」、「U.CLUB」及「DrOscar」之名称提供酒吧品牌管理及相关服务;

2. 解决方案及咨询服务 — 提供系统性娱乐解决方案及咨询服务,包括娱乐管理咨询、活动策划、建设、线上推广及其他特别咨询服务;

3. 承包服务及娱乐设备解决方案 — 向客户提供及供应定制及专题娱乐设备及软件材料整合服务,如酒吧灯光、音频及音频系统及舞台机械等能够达致良好的舞台及视觉效果的专题设备;

4. 商品买卖 — 向娱乐门店及诺笛联盟会员买卖洋酒及酒类、电子烟及日常用品;

5. 艺人代理 — 为酒吧、会所及酒廊提供国际人气唱片骑师之档期统筹服务及艺人代理服务;

6. 产品推广服务 — 包括为供应商提供洋酒、酒类、电子烟、移动电源及其他产品推广服务。



集团已向娱乐门店及诺笛联盟会员推出洋酒和酒类供应及解决方案服务。整体而言,该等服务于期内顺利起步,集团不仅与客户建立持续关系,亦带来协同效益,带动增长。凭借诺笛联盟的协同优势及客户基础,集团取得令人满意的业绩,将继续开拓市场。



融资业务

为了提高集团的价值并产生最大利润,于报告期内,集团将业务进行一体化协同管理。作为主要组成部分,融资有助集团的营运。报告期内,融资业务整体表现提升,分部收益增加768%至3.4千万港元。



展览会及活动业务

于报告期内,集团于展览会及活动业务持续录得盈利,此乃受惠于集团在上海虹桥国家会展中心推出「无人值守零售展览会」,即第三届无人零售大会(「URE」)及首届重要产品追溯展览会,超过280名参展商参与上述展览会。此外,集团报告期内亦于国内完成逾45个中等规模活动策划项目。



此分部收益录得增长143.8%至4.6千万港元。往后,集团将继续继续在中国寻找新的业务合作伙伴及组织者,并探索与行业协会或政府组织合作参与新展览的机会。



展望



不论是中美贸易战或冠状病毒爆发所带来的影响,中国近来面临重重挑战。2020年整体经济可能继续萎缩。因此,集团将更加审慎管理展览会及娱乐业务营运、评估业务发展机会,借着多元化收益来源及加强竞争优势,从而降低对香港及中国市场不确定因素带来的风险。



随着更多文化及娱乐门店客户日益依赖有关新产品及服务的网络资讯,扩充集团的综合服务平台据点及升级网络软件十分重要,包括但不限于一站式娱乐软件,即服务应用程式(「SAAS」,名为「大智若娱」)。网络软件服务将可让现有供应商、门店客户及诺笛联盟会员从电子商务平台使用产品及服务的资料及详情,亦可减低彼等的库存管理成本及提升其品牌知名度。因此,集团将专注于电子商务平台并为现有诺笛联盟会员、客户及供应商提供更全面的服务。



诺发集团行政总裁许枫先生总结:「我们专业及体贴的服务不单为客户解决疑难,亦进一步巩固双方的关系及增加客户对我们的倚赖。即使市场环境充满挑战,未来我们仍继续寻找新的解决方案,为客户及行业引进新意念,确保各方达致稳健的业务增长。我们将一如既往,继续实行务实进取的业务策略,务求达致长期稳定的增长,为股东带来理想回报。」



诺发集团控股有限公司(股份代号:1360)

诺发集团控股有限公司(原名:Mega Expo Holdings Limited)是一家主要从事文化娱乐业务和展览业务的投资控股公司。公司从事文娱品牌塑造及管理、顾问咨询、市场推广、视听舞美设备系统集成及其解决方案、供应链金融、商业空间设计、实景整装等面向线下音乐实体的服务,以及提供展览展会服务。



详情请浏览公司网址:www.novahldg.com





