Friday, 28 February 2020, 13:07 HKT/SGT Share: 「商品大王」罗杰斯首次参与港股上市前投资 入股九尊数字互娱 多玩家手游成增长动力 收益大升近46%

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯) - 近年，中国手游股一直为港股的热门板块，热潮亦于今年延续，尤其此板块不受近期疫情影响，甚至有机会受惠。昨天就有一间业务基础稳健、产品组合多元化的九尊数字互娱 (01961) 开始招股，更吸引到国际投资界传奇罗杰斯 (Jim Rogers) 首次参与港股上市前投资！



左起：集团高级副总裁赵新林、主席、执行董事兼首席执行官吕建、执行董事兼首席财务官梁俊华及财务总监孙鸿斌



罗杰斯 (右) 及集团非执行董事徐颖德 (左)



九尊数字互娱部份受欢迎的游戏



获罗杰斯青睐 不可小觑

被称为「商品大王」的罗杰斯，曾与另一国际著名投资者索罗斯 (George Soros) 合作成立量子基金，创下亮丽的投资战绩，至今仍为市场津津乐道。罗杰斯是次透过与集团非执行董事徐颖德共同创办的合资公司AE Majoris Tech，与AEM PIPO Investment Fund共同入股九尊数字互娱，上市后分别持有集团股权3.07%及1.95%。能够吸引到以往从未参与港股上市前投资的罗杰斯，可见集团必有其过人之处。



九尊数字互娱刚于昨天展开香港公开发售，将于2020年3月9日（星期一）中午十二时正结束，于2020年3月17日（星期二）在香港联交所挂牌交易。



多元产品组合 多玩家手游推动业绩表现

九尊数字互娱具备多样化的游戏产品，自2014年起开始开发及营运休闲手机游戏，于2017年业务延伸至精品手机游戏，更于2019年1月首次推出多玩家手机游戏，目前已推出共五款多玩家手机游戏。有一点特别值得留意，就是集团的手机游戏均可供免费下载，仅在购买游戏虚拟物品时方需玩家付款，能够快速吸引玩家体验新推出的游戏。



在2019年推出多玩家手机游戏后，集团去年首十一个月的收益按年大增45.9%。集团在招股书指出，多玩家手机游戏的虚拟物品单位购买价格较高，相信有助提高从每名付费用户获取的收入。事实上，根据招股书，集团每款游戏平均月付费用户及每名付费用户的平均收入从2016年的3,500名及人民币11.02元分别增至2019年首九个月的13,171名及人民币23.16元。



除了精品及多玩家手机游戏，休闲手机游戏作为集团业务的基础亦甚具潜力。行业报告就指出，这些游戏提供的休闲游戏体验受广大玩家欢迎，行业报告预期，此市场将会于2022年增长至人民币2,955亿元，复合年增长率为16.9%。



互补的协同业务模式

九尊数字互娱业务并不止于游戏，集团自2011年起已开始经营数字媒体内容经销业务，透过大型数字经销平台，提供电子杂志、漫画、短讯及音乐等内容供读者订阅。此业务收益由2016年的人民币2,320.7万元增加逾1.2倍至2018年的人民币5,145万元，订阅量亦由2016年的560万本增至2018年的1,240万本。



此业务与游戏业务形成互补与协同效益，除了经营两个业务所需的能力，例如研发能力、货币化措施及管理经销平台等能力能够互通外，数字媒体内容经销业务亦为集团提供了一个稳定的收入来源。



财务稳健 30%派息率回馈股东

虽然处于高增长行业，但九尊数字互娱却具备健康的财务状况，一直以来均无任何计息借贷，故资本负债比率为零。而更难得的是，集团亦愿意与股东分享成果，已定下不低于30%的派息比率目标。



致力发展业务 增长潜力优厚

根据招股书，九尊数字互娱上市集资用途包括：以精品游戏为战略重点，扩大手机游戏的市场份额；加快多玩家手机游戏市场的扩张；获取开发精品手机游戏的流行娱乐产权权限，涵盖动漫影视系列或电影中的角色；取得杂志的权限，扩大数字媒体内容的移动网络经销渠道，以及扩充运营及营销团队，以加强与经销渠道的合作；与辅助手机游戏开发商，尤其是具备创作艺术及设计能力的开发商或拥有成熟经销网络者，进行战略性收购，或与其开展合作。



九尊数字互娱具备独特的协同业务模式、丰富的产品组合，且致力以包括收购及获取产权权限等方式，加速发展游戏业务，推动收益高速增长；同时有意扩充团队，以加强与经销渠道合作，推动持续增长。另外，集团财政健康，更已定下稳定的派息比率目标，值得多加留意。





Feb 28, 2020 13:07 HKT/SGT

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