来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech公司向股东发布有关安普利近对抗武汉新型冠状病毒潜在作用的最新信息

奥卡拉,佛罗里达州, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech(纽约证券交易所股票代码:AIM)是一家专注于研究和开发治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症疗法的免疫制药公司。今天公司向股东提交了关于使用安普利近治疗新型冠状病毒,并将其用于疫苗研发的最新信息。该公司的主打产品安普利近已在阿根廷获准上市,在荷兰获准进行早发治疗,并且在美国进行了多次由FDA授权的临床试验。这封信为我们为何要在意义重大且前景未卜的武汉冠状病毒领域不断推动探索,提供了详细的科学依据,您也可通过公司网站获取以下信件。



尊敬的股东:

如您所知,过去两年中,公司的重心一直放在免疫肿瘤学领域的安普利近(rintatolimod)的研发上,而且这仍然是我们的首要任务。人类正面临着近二十年来出现的第三种高致病性和致命性的人类冠状病毒威胁,这里我们指的是致命的武汉冠状病毒。该疾病的正式名称为COVID-19(2019冠状病毒疾病),两个月前才在中国武汉出现首例病例。截止今天确诊人数已超过6万,证实死亡人数超过1,000,且该病毒仍然在医院等机构大肆传播。在最近一项关于医院感染的研究中,其致死率为4.3% (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044)。情况日益危急,任何增加死亡率的突变都将在全球范围内产生重大影响。鉴于这种情况,我指示AIM ImmunoTech团队结合武汉冠状病毒及其临床综合征的已知基因组特性,以及安普利近在这种高危环境中作为预防性治疗剂的潜力,对安普利近的抗病毒特性进行重新检测。



到目前为止,我们已经初步提出了针对武汉疫情治疗和疫苗的构想。 之后我们还提交了与武汉冠状病毒有关的安普利近临时专利申请(请参阅:https://aimimmuno.irpass.com/AIM-ImmunoTech-Files-Three-Provisional-Patent-Applications-Surrounding-AmpligenR-for-Use-Against-the-SARS-like-Wuhan-2019-Novel-Coronavirus)。现在,我们正在积极行动,将检验情况提交给美国、中国和日本政府。



早在武汉冠状病毒疫情之初,我们的AIM ImmunoTech团队就立即开展工作。在美国国立卫生研究院(NIH)进行的动物实验中,我们的药物安普利近对冠状病毒SARS具有强大的抗病毒活性,实现了 100%的存活率。



在Day 2009 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787736/)和Barnard 2006 (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095632020601700505)NIH对感染SARS的小鼠的研究中,安普利近作为唯一一种具有显著抗病毒/存活效果的药物脱颖而出。我们知道,如果武汉病毒与SARS在关键基因组和致病性方面有相似之处,那么在目前尚无有效疗法的情况下,对于这种新的致命病毒的早发治疗和预防我们具有相当的优势。此外,武汉冠状病毒在医院和隔离区的毒性尤其强,因此这种预防性保护措施可能有助于减缓疾病的传播。



我们迅速获得了新病毒的RNA序列,并将其与SARS病毒的RNA序列进行了比较。正如您将在动物中使用安普利近进行SARS实验概述之后的章节中看到的,SARS病毒在病毒复制的关键区域的RNA序列与武汉冠状病毒几乎相同。因此,我们认为安普利近很可能对武汉冠状病毒具有与对SARS冠状病毒类似的抗病毒活性。这些对安普利近作为SARS抗病毒治疗的实验评估是在大约15年前的上一次SARS爆发后进行的。当时,在美国国立卫生研究院(NIH)进行的动物实验中,安普利近是唯一具有显著疗效的药物,与SARS感染对照组100%的死亡率相比,其存活率达到100%。在这两项研究(Barnard 2006和Day 2009)中,对SARS小鼠模型进行了评估。研究中使用的安普利近药剂产生了病毒抗体和存活效应,即SARS病毒的肺滴度降低至检测水平以下(Barnard 2006)和存活率提高(Day 2009)。重要的是,这些效果是在临床上可达到/耐受的人类剂量水平上获得的。 安普利近是唯一在临床上可达到的血清/剂量水平有效的药物(Strayer 2014 http://www.eurekaselect.com/123324/article)。 Barnard(2006)研究了安普利近和rIFN-αB/ D抑制BALB / c小鼠肺中SARS病毒(厄巴尼株)效价的能力。用10 mg / kg剂量的安普利近可以完全将病毒抑制到可检测水平以下,这相当于一个平均体重的人(70公斤)用药700毫克,这也被证明是一个普遍耐受的剂量水平(Thompson 1996 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8874076)。 rIFN-αB / D将病毒滴度抑制到低于可检测的水平,但在小鼠中需要100,000 IU的剂量,这相当于500 x 106 IU的极高的人类剂量,而且在临床上还不可用。Day(2009)研究了一种新的适应小鼠的SARS-CoV毒株作为致死模型。只有在剂量为10 mg/kg/天的情况下,安普利近的存活率才为100%。



综上所述,在评估预防和存活方面,只有安普利近才有明显的反应(Day 2009,Barnard 2006和Strayer 2014)。上述与SARS相关的实验表明,与其他药物不同,安普利近具有明显的早发治疗和预防作用。此外,安普利近与其他有效的抗病毒药物联合使用时展现出明显的协同作用,可强化针对其他病毒的抗病毒治疗方案。尽管目前尚无针对武汉冠状病毒的疗法,但如果未来开发出针对这种冠状病毒的基于传统的抗病毒疗法,我们相信传统抗病毒疗法与安普利近的组合可能产生与我们在安普利近中所见到相似的协同作用,因为安普利近的免疫学作用机制与典型的抗病毒药物和而不同且互为补充。(请参阅:https://aimimmuno.com/events-presentations/ “ 安普利近作为一种抗病毒药物”,幻灯片46-50 )。



我们认为,武汉冠状病毒与SARS的显著相似性表明,安普利近对武汉冠状病毒具有相似的潜在疗效的可能性很高。我们的分析比较了SARS和武汉冠状病毒的关键转录调控序列,其中我们分析了SARS-cov和武汉冠状病毒,发现了两者之间极为明显的相似性。我们的结果列在表1中,并会在下文进一步探讨。这些分析序列的相似性表明,SARS实验中发现的安普利近的抗病毒作用可能会扩展到武汉冠状病毒。我们为有兴趣进行更深入分析的人提供了这些额外的详细信息——不过,长话短说,在这些关键领域,两种病毒存在大约99%的相似性。



冠状病毒复制利用一种独特的转录机制来产生嵌套的mRNAs。转录调控序列(TRS)为每个mRNA选择正确的阅读框。我们将Mara (2003) (https://science.sciencemag.org/content/300/5624/1399.long)鉴定的SARS-CoV前5个开放阅读框(ORF)的TRS(转录调控序列)与引起covid19的武汉冠状病毒进行了比较,详情见表1。



表1两种高致病性人类冠状病毒(HPHuCoV)的TRS序列比较

HPHuCoV | 碱基 | 开放阅读框* | TRS 序列** SARS | 60 | Leader | UCUCUAAACGAACUUUAAAAUCUGUG Wuhan | 63 | | UCUCUAAACGAACUUUAAAAUCUGUG SARS | 21,479 | S (spike) | CAACUAAACGAAC Wuhan | 21,549 | | CAACUAAACGAAC SARS | 25,252 | ORF3 | CACAUAAACGAACUU Wuhan | 25,378 | | CACAUAAACGAACUU SARS | 26,104 | Envelope | UGAGUACGAACUU Wuhan | 26,232 | | UGAGUACGAACUU SARS | 26,341 | M | GGUCUAAACGAACUAACU Wuhan | 26,466 | | GGUCUAAACGAACUAAAU *开放阅读框(即,编码蛋白质) **Marra等人 https://science.sciencemag.org/content/300/5624/1399.long 我们发现,与最近从中国一名SARS样疾病患者中分离出的武汉冠状病毒相比,SARS冠状病毒(Tor2)的前五个ORF的TRS序列,除了冠状病毒膜(M)蛋白的一个单核苷酸(C/ a)外,其余均相同。因此,SARS冠状病毒的5个TRS序列(Leader、S (spike)、ORF3和Envelope)中的4个与武汉冠状病毒的序列完全相同。M蛋白具有单个核苷酸变化:SARS冠状病毒中的A更改为武汉冠状病毒的C。 因此,这两种冠状病毒的TRS序列几乎相同, 84/85个核甘酸完全相同(同源性达99%)。



SARS冠状病毒和COVID-19的一个重要的致病特征是它们都利用相同的ACE2受体与人类细胞结合并感染人类细胞。这种ACE2受体的相似性,以及分析的关键调控病毒基因组序列的相似性表明,在这些SARS实验中,安普利近的治疗作用可能会扩展到武汉冠状病毒。这一点很重要,因为目前尚无针对在医院内部传播性极强的预防性疗法,这意味着您很容易在类似医院的环境中被传染。这种病毒在类似医院的环境中繁殖。这意味着医护人员和接触者迫切需要有效的早发预防性疗法。



除了作为抗病毒药的安普利近之外,我们还提出了一种疫苗概念,即利用灭活的武汉/冠状病毒疫苗加上安普利近来生产一种疫苗,既可对特定的病毒靶点进行免疫,也会对冠状病毒和其他类似冠状病毒的突变提供交叉保护,相当于创造出一种潜在的通用冠状病毒疫苗。



我们以流感来类比。 如论文所述,在Overton(2014)论文和Ichinohe / Hasegawa(2007和2010)的小鼠和猴子实验结果中,由AIM资助进行的人类临床结果显示了在流感病毒中,安普利近如何以双链RNA(dsRNA)和通常耐受性良好的选择性Toll样受体3(TLR3)激动剂,具有诱导先天性和适应性免疫反应的能力,疫苗在小鼠、灵长类动物和人类具有强大的免疫学影响,显示出表位扩散和交叉保护/交叉反应。 TLR3在人的气道上皮细胞上高浓度表达,并作为识别系统启动许多呼吸道病原体先天免疫反应和随后的适应性免疫反应。



鼻子和呼吸道的粘膜表面为安普利近作为TLR3激动剂提供了理想环境,发挥其显著的能力来增强对呼吸道病原体(如流感病毒,腺病毒和冠状病毒)的先天性和适应性免疫反应。 经鼻内滴注季节性流感疫苗中包含的灭活或减毒流感病毒,当与安普利近结合使用时,已显示出能够诱导对人类高度致病的流感病毒(例如在小鼠、灵长类动物和人类身上的各种H5N1演化支,A / Indonesia / 5/2000,A / HongKong / 483/97和A / Vietnam / 1194/2004)的广泛的交叉反应性抗病毒IgA反应。 (参见Overton 2014 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14010457?via%3Dihub,Ichinohe 2007 https://academic.oup.com/jid/article/196/9/1313/2191831 和Ichinohe 2010 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.21824)。



安普利近具有能够增强人类对流感病毒的同源和异源菌株的粘膜IgA反应的独特能力,这有赖于在粘膜环境中,安普利近和病毒中存在的外源蛋白表位之间的相互作用。这种相互作用导致抗原表位随着分泌型IgA(S-IgA)的产生而扩散至反应性较低的常见抗原,从而导致与较远相关的演化支,甚至是以前未遇到的病毒株产生非常广泛的交叉反应性。我们认为,这可能是“通用”疫苗的关键。



与常见的肌内(IM)或皮下(SQ)方法相比,鼻腔内接种具有几个优势:1)中和抗体可以在呼吸道入口处(气道粘膜)产生而非全身,2)如有需要,可以自行接种疫苗,并且3)存在抗原表位扩散的可能性。我们建议的疫苗考虑到灭活的武汉冠状病毒——

一种从病人体内分离出的类似的灭活病毒,与安普利近组合并经鼻内(IN)给药,可产生粘膜S-IgA反应,因此可能对其他冠状病毒,包括SARS,MERS和人冠状病毒229E、NL63和OC43具有广泛的交叉反应性。我们认为,类似于我们在上述与Overton研究和Ichinohe / Hasegawa动物实验的链接中描述的在人类中获得的流感结果,这种潜在的通用冠状病毒疫苗不仅可以针对目前鉴定出的冠状病毒显示出抗病毒活性,而且还可以针对存在于野生动物种群中新型的冠状病毒,或者是现有冠状病毒的突变显示出抗病毒活性——它们在未来还有可能像SARS、MERS和武汉冠状病毒一样感染人类。



最后,从过去两年我们在免疫肿瘤学临床试验中使用安普利近的能力可知,人类对安普利近的安全性可以完全放心。到阶段3为止,在FDA批准的临床试验中,大约有10万人静脉注射(IV)了药剂,耐受性良好,这充分证明了其安全性。我们还完成了第1阶段的鼻内给药的安全试验,这将非常有助于为人类研制出一种通用的鼻内冠状病毒疫苗(Overton 2014,参见上面的链接)。安普利近已被批准用于大量临床试验(主要用于肿瘤学)和美国FDA的长期护理项目(ME/CFS),并且阿根廷共和国也已批准其上市(ME / CFS),另外它还在荷兰获准进行胰腺癌的早发治疗。我们的药物安普利近通常具有良好的耐受性,因此可以随时在中国或任何其他有足够受试者的站点进行武汉冠状病毒临床试验。



这是我们团队过去六周的主要成果。 如上所述,我们已经提交了临时专利申请,以保护我们将安普利近用作这种最新的冠状病毒流行病的预防性药剂和疫苗的想法。我们等到提交专利申请后才详细讨论所做的工作和努力,以便最大程度地保护这些想法的专利。现在,我们开始寻求政府合作,以便在中国和其他受影响地区将安普利近作为预防性疗法和疫苗投入使用。



我们相信,我们在这里开展的工作意义重大,尤其是在应对潜在的大规模流行病时显得更为重要,这符合AIM的企业座右铭:“免疫创造美好未来”。



愿一切安好!



首席执行官

Thomas K. Equels

AIM ImmunoTech Inc.

电话: (352) 448-7797

www.AIMimmuno.com



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司,专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果,AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验,确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA,开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



前瞻性声明

该公司介绍中包含了1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达), 旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如,需要进行大量的额外测试和试验才能确定安普利近是否能有效治疗人体内的武汉冠状病毒,但不能保证能成功。这份报告包含了许多研究成果,但不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。请注意,担任本公司高管的某些医生是公司介绍中提及的一些较早研究的合著者。一般而言,关于公司与安普利近的合作活动,无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据,而且试验受到许多因素的影响,包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外,许多因素可能导致计划的临床试验无法启动,包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动,我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。本公司介绍中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。我们不承诺更新任何前瞻性声明,以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料,只供参考之用。



