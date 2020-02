APE于宿雾赌场签订《经营租赁协议》

Monday, 17 February 2020, 17:47 HKT/SGT Share:

进一步策略性拓展集团的亚洲业务版图



香港, 2020年2月17日 - (亚太商讯) - 亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐控股」或「公司」,联同其附属公司统称为「集团」;港交所股票代号:8400.HK)欣然宣布公司的全资附属公司亚洲先锋娱乐股份有限公司(「APE」)已于2020年1月31日与Glimex Inc.(「Glimex」)签订《经营租赁协议》(「协议」),将电子博彩设备(「电子博彩设备」 或 「租赁设备」)出租给Glimex,以供在菲律宾的Jpark Island Resort使用,为期24个月。



根据协议,APE将以经营租赁的形式把最多86台电子博彩设备放置在Jpark Palace赌场,并透过Glimex按季收取每台租赁电子博彩设备的净业绩的22.5%作为租赁租金。



Glimex是一家根据菲律宾法律妥为组建和存续的公司,主要从事电力、能源、游戏等领域的产品分销业务。Glimex与菲律宾Jpark Island Resort的Palace Casino的VIP旅游经营商特许经营权拥有人签订了向经营商供应游戏机的协议。



协议补充了APE在2018年12月与Glimex所签订的融资租赁协议,提供给Jpark Palace赌场的电子博彩设备将由现有的24台增至现时协议的数目。



亚洲先锋娱乐控股首席财务官兼执行董事陈子伦先生表示:「我们一直致力为澳门与其他亚洲地区的陆上赌场提供电子博彩设备的整体解决方案,很高兴能与Glimex签订这项经营租赁协议,把我们的业务版图扩展到菲律宾。这是APE在亚洲拓展经营租赁业务的战略性举措,我们将竭尽全力,把握由Glimex和菲律宾市场需求所带来的商机。展望未来,我们将考虑进一步扩大集团在澳门及其他东南亚国家的经营租赁业务。」



Glimex Inc.副总裁Arvin Gacrama先生总结道:「我们相信Glimex与APE的合作将会为菲律宾陆上持牌赌场带来创新性发展,以扩大其设备融资业务。我们期待与APE一起合作,挖掘更多商机,为菲律宾博彩业带来新颖的产品和融资解决方案。」



关于亚洲先锋娱乐控股有限公司

亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐控股」)是一家领先的澳门电子游戏设备供货商,已在香港证券交易所的创业板上市,股份代号:8400.HK。亚洲先锋娱乐控股于2006年在澳门成立,是澳门博彩监察协调局(DICJ) 认可的电子游戏机经销商。亚洲先锋娱乐控股也是一个全球分销商,代理斯洛文尼亚、美国、台湾和澳大利亚等国家和地区的博彩产品。如欲了解更多信息,请访问http://www.apemacau.com/。







