CFSG与Eurasia Continental Capital Holdings Limited订立认购协议

香港, 2020年1月6日 - (亚太商讯) - 朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」或「公司」,联同其附属公司统称为「集团」;港交所股票代号:8026.HK)欣然宣布公司的全资附属公司CBG Financial Services Group Limited(「CFSG」)已于2020年1月3日(交易时段后)与Eurasia Continental Capital Holdings Limited(「合营公司」)订立认购协议。



是次认购协议应付的认购价为5,000,000美元。完成认购后,合营公司的已发行股本将由CFSG拥有56%。合营公司将通过ECF(获得数字银行沙盒许可)主要于一带一路沿线从事银行业务,预计将于2020年中开始。



CFSG将以现金形式向合营公司注资,APEX及VKV将透过其于哈萨克斯坦斯坦完善的业务网络设立及初步建立银行业务而向合营公司提供顾问及咨询服务,以向合营公司注资,而EBRI已通过其现有的管理及运营平台转让予合营公司而向合营公司注资。



一直以来,朗华国际集团的主要业务为批发及零售珠宝、放债及批发医药及保健产品。集团认为成立合营公司可以利用订约方的综合专业知识、设施及资源,大力发展目前正于哈萨克斯坦斯坦迅速增长的银行业务,以及稳健地扩大其收入来源。



此外,随着阿斯塔纳国际金融中心(「AIFC」)于二零一八年七月开业,以及中国政府对「一带一路」倡议的持续支持,许多中国企业(包括国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国国际金融公司等)均在该地区布局业务。集团主席兼执行董事张春华先生表示 :「我们非常兴奋能够成功订立认购协议,成立合资公司,为集团写下新一页。目前,哈萨克斯坦斯坦正将AIFC打造成亚洲领先的金融中心,并通过「一带一路」倡议将AIFC发展为重要的人民币离岸中心。我们预期日后哈萨克斯坦斯在银行及融资业务上有大量需求。是次订立认购协议的合营公司能提供多维银行及金融服务(包括在线银行服务),进一步扩大集团的收益和业务范畴,显注地提升我们的市场定位。我们相信认购协议能够把握「一带一路」沿线的亚洲、欧洲及其他地区企业客户的巨大业务需求和机遇,尤其是在贸易及供应链融资方面。」



集团首席执行官兼执行董事钟静仪女士总结道:「现时,多维银行及金融服务的需要不断增加,电子银行已成为大趋势。我们相信集团能够透过合资公司的业务发展来满足市场需求,抓紧商机及扩大收入来源,增加集团及投资者的回报和收益。展望未来,我们将继续寻求更多投资机会和机遇,巩固集团的市场定位。」



关于朗华国际集团有限公司

朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」) 于1989年在开曼群岛注册成立,并于2000年3月在香港联合交易所GEM上市。 自2018年以来,朗华国际集团不断重组业务,使其收入来源更多元化,其主要业务包括珠宝批发及零售、医药批发、保健产品以及放债服务。







