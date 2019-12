Thursday, 19 December 2019, 20:03 HKT/SGT Share:

来源 亚洲先锋娱乐控股有限公司 亚洲先锋娱乐于南华早报「大湾区高增长企业排行榜2020」中入选为首批增长最快的企业

澳门, 2019年12月19日 - (亚太商讯) - 亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐」或「本公司」,及其子公司统称「本集团」;股份代号:8400.HK)欣然宣布本集团被国际上具权威力的新闻媒体公司《南华早报》选入「大湾区高增长企业排行榜2020」中的首批增长最快的企业之一。亚洲先锋娱乐亦是唯一一家获得这项殊荣的澳门公司。



「大湾区高增长企业排行榜2020」于12月12日(星期四) 公布排名。该排行榜给予于2015-2018或同等财政年度四年间,收入增长(百分比)最高的大湾区(“GBA”)企业一个肯定及认可。亚洲先锋娱乐于80家获排名的企业中,以128%的绝对收入增长,被列为第62家增长最快的公司。



该排名由《南华早报》和《Statista》共同发布。Statista是一家德国在线统计门户网站,旨在从大湾区的11个城市(包括深圳、香港和澳门)中选出80家增长最快的企业。这个极具权威性的排名意在揭示未来在南中国经济方面有着重要地位的企业。



亚洲先锋娱乐控股有限公司行政总裁及执行董事吴民豪先生表示:「这是一项超然的成就,在与成千上万的公司竞争的同时,只有收入增长最强劲的公司才能获得这个成就。在此,我也要感谢APE全体员工的贡献和努力。」



更多有关「大湾区高增长企业排行榜2020」详细信息,请浏览: https://www.scmp.com/business/companies/article/3041299/growth-champions-greater-bay-area-2020



关于亚洲先锋娱乐控股有限公司

亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐」)是一间领先的澳门电子游戏设备供货商,已在香港证券交易所的创业板上市,股份代号:8400.HK。亚洲先锋娱乐于2006年在澳门成立,是澳门博彩监察协调局(DICJ) 认可的电子游戏机经销商。亚洲先锋娱乐也是一个全球分销商,代理斯洛文尼亚、美国、台湾和澳大利亚等国家和地区的博彩产品。更多信息,请访问http://www.apemacau.com/。



关于南华早报

《南华早报》是一家领先的新闻媒体公司,一百多年来一直于中国和亚洲报导方面具有全球性的影响力。《南华早报》创刊于1903年,总部设在香港,是香港的纪实报章。他们的团队遍布亚洲和美国,合力与世界各地的新闻消费者连系起来。





Dec 19, 2019 20:03 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network