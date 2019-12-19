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来源 牛车水-金声 公民咨询委员会 ‘金鼠当先迎新春, 万象更新福满城’，2020年新加坡牛车水春节庆典 传统粤味过新春，视听美食迎鼠年

新加坡 , 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 新加坡牛车水喜迎2020年新春佳节，举办了一系列备受期待的牛车水农历新年亮灯活动，将在鼠年大放异彩。2020年牛车水的春节庆典由牛车水-金声公民咨询委员会组织策划，并得到了新加坡旅游局的支持。 2020年1月4日，牛车水农历新年庆祝活动开幕典礼与亮灯仪式开始，直至2020年2月22日结束。本次活动主题为“金鼠当先迎新春, 万象更新福满城”，牛车水-金声公民咨询委员会邀请所有新加坡人和海外游客参加节日狂欢，为新的一年拉开序幕。







从文化艺术爱好者到热爱传统美食的美食家，以及追逐节日欢庆气氛的普罗大众，为期近两个月的庆祝活动必将让人们目不暇接、流连忘返、乐在其中。



牛车水农历新年亮灯活动在主要街道上，活动主办方制作了大量的精美手工灯笼。这里游客可以看到十二生肖中聪明机智的巨型老鼠花灯在市中心高处引领人群。街道两旁将布置188盏精心制作的，穿着中国传统服饰的老鼠灯，其中包括5盏特制的工艺老鼠花灯。这些灯笼将被陈列在花园桥上，供游客观赏拍照。按照“金鼠当先迎新春, 万象更新福满城”这一节日主题，牛车水的主要街道上处处皆灯景，街道上有圆宝灯、橘子灯、鞭炮灯、卷轴灯、红包灯、甚至是玉笙灯，抬眼可见充满活力的金币悬挂灯笼。美丽的花灯象征着繁荣与财富，灯色花影点缀着街道，让壮观的城市更具魅力。



本次活动还包括特别策划的“粤味”文化展示，包括牛车水最优秀的广东表演艺术以及传统美食。 全新的“美食与文化之旅”活动，在牛车水美食中心举办令人垂涎的粤菜美食品鉴会。2020年1月11日至12日，第十三届牛车水新春国际狮王争霸邀请赛将在人民剧院举行，这将是该活动首次在室内举行，可以容纳更多观众。 剧院还举行传统狮城粤剧曲艺迎春展缤纷表演，让观众近距离观赏古老艺术，加深对粤剧的喜爱。



活动其他亮点：

- 年货市场：这是春节期间新加坡最大的市场，提供许多节日食品、传统食品和装饰品。

- 牛车水许愿树：游客将愿望卡挂在幸运榕树上获得美好祝福。活动所有收入将捐助给牛车水贫困老人活动中心。

- 新春晚会：有节日歌曲，文化音乐和舞蹈表演（包括最受欢迎的舞狮表演）。

- 千人团圆宴：一年一度的社区活动，聚集了来自贫困家庭和贫困老人的居民，他们将团聚品尝粤菜美食。

- 牛车水农历新年除夕夜派对：众多本土名人参加，将在新年令人兴奋的烟花表演中达到高潮。

- 亚洲最大的街头表演和彩车游行“牛车水2020妆艺夜间嘉年华”：将在牛车水春节庆祝活动结束时高调亮相。



过往的节日照片下载链接

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了解更多，公众可以致电+65 6222 3597或电邮 info@chinatownfestivals.sg 垂询。



关于牛车水-金声 公民咨询委员会

牛车水-金声公民咨询委员会规划，领导和协调牛车水-金声选区的社区活动。 它向政府传达居民的需求和问题，使居民了解政府的行动和政策。它还筹集资金，为有需要的人提供福利援助，助学金和奖学金，以资助学生和其他社区项目。



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