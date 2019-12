Monday, 16 December 2019, 17:47 HKT/SGT Share: 德视佳(1846.HK)重庆诊所动工 正式进军中国西南市场

香港, 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,股份代号:1846)于中国重庆举行德视佳重庆诊所开工仪式。该诊所为德视佳在中国开设的第7间诊所,标志公司正式进军中国西南地区,将高质量的视力矫正服务带往此区域。数据显示,德视佳重庆诊所预计投入人民币3至4千万元,德视佳与重庆合作方将以合资形式各自出资60%及30%(其它机构投资人出资10%)。该诊所计划于明年第三季度投入运营。



德视佳重庆诊所开工仪式现场



德视佳始创于1993年,总部位于德国汉堡,是欧洲视力矫正行业的专业眼科服务提供商,亦是行业领先品牌,曾获得多项眼科行业大奖。德视佳由德国知名眼科医生管理及运营,在德国、丹麦及中国共开设了27家诊所和咨询中心。据中银国际报告显示,德视佳于2018年获多项手术桂冠,其中包含:全球最多的蔡司三焦晶体交换手术(老花眼治疗手术),欧洲最多的后房型人工晶体(ICL,高度近视手术),以及德国最多的全飞秒激光手术(ReLEx SMILE,近视手术)。德视佳在德国及丹麦的高级晶体交换手术和屈光手术(不包括PRK/LASEK)方面为市场领先地位。2018年,德视佳在德国及丹麦的市场份额分别为13.2%和10.8%。



数据显示,目前全球约14亿近视人群,其中在中国占过半数。至2020年,中国近视人群将高达7亿。在中年及长者人群普遍存在未矫正的老视眼,40岁以上人群中未矫正的「老花」人数约3.71亿人。另外,中国60-89岁的人群中,白内障发病率约为80%,90岁以上人群白内障发病率达90%以上。伴随中国近视发病率日益增高,老年化趋势愈发明显,眼健康和视力矫正的需求日渐增大。



在欧洲,人们对屈光手术矫正视力的接受程度,无论从技术亦或市场层面都经已非常成熟,而在中国,视力矫正市场的渗透率仍有很大空间提升。弗若斯特沙利文统计显示,2018年18-45岁近视人群中,德国每百万人中有1424人接受全飞秒激光手术(ReLEx SMILE手术,近视手术),但在中国仅有669人,德国为中国2.1倍;接受后房型人工晶体(ICL,高度近视手术)人数更为中国4.3倍;接受蔡司三焦晶体交换治疗老花的德国人数也是中国4.3倍。



自从2013年登陆中国,德视佳始终致力于为中国近视、散光、老花和白内障患者提供国际水平的德国屈光技术和原汁原味的德式眼科服务,帮助各类屈光患者重返清晰视界。据公司财报显示,2018年中国区营收约为人民币9400万元,占公司全球营收的28.2%,过去三年营收及毛利润年复合增长率分别为85.1%及633.7%。



受益于中国庞大的客户市场,以及公司在中国北、上、广、深等一线城市已经建立的品牌基础和良好口碑,进一步深入中国快速发展的超二线及二线城市市场是德视佳的发展必然,德视佳计划于每年新增1-2间诊所的速度,策略性布局中国有潜力的二线城市,加速增长。



德视佳创始人、董事会主席及行政总裁约金森博士表示,重庆是西南重镇,也是中国人口第一大城市。德视佳非常荣幸与重庆当地的合作伙伴携手建立德视佳在西南地区的首家旗舰诊所。



德视佳重庆诊所相关负责人陈丽璇女士表示,她与德视佳的合作缘于其母亲在2017年时于德视佳上海诊所接受了三焦点人工晶体植入手术。德视佳专业严谨的服务以及令人惊喜的术后效果,使陈女士决定,充分利用其在重庆服务业和地产开发行业的丰富资金及人脉资源,将德视佳优质的德国品牌介绍给家乡,造福于更多山城百姓。



德视佳重庆诊所是德视佳成功在香港联合交易所主板上市后的第一家旗舰诊所。它代表德视佳落地中国的战略决心,也寄托了德视佳对西南地区市场持续发展的坚定信心。伴随重庆诊所的开工建设,德视佳将以「德国医生、德国质量」的独特优势为重庆「两江四岸」的患者提供高质量的「摘镜」服务,努力提升西南地区居民的眼健康水平和生活质量。







