来源 三盛控股(集团)有限公司 三盛控股召开股东特别大会 首轮资产注入宣告完成 积极扩充土地储备 提供盈利增长新动能

香港, 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 三盛集团旗下经营物业开发和销售以及物业投资的海外上市平台—三盛控股(集团)有限公司(「三盛控股」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股票代号:2183.HK)欣然宣布,于2019年12月13日召开的股东特别大会上,股东以92%赞成高票通过有关三盛控股以2.31亿港元代价收购福建盛创、福州宏盛、福建天壬及漳州德友盛等地产项目之动议。此轮收购交易完成后,将意味着三盛集团对三盛控股的首轮资产注入宣告完成,三盛控股的土地储备和可售项目资源将进一步增加,运营绩效、资产规模和盈利能力方面亦可随之显著提升。



此次股东特别大会于香港顺利召开,左起三盛控股非执行董事许剑文、独立非执行董事潘德祥、行政总裁兼执行董事程璇、董事会主席兼执行董事林荣滨、非执行董事肖众、独立非执行董事钟彬等董事会成员出席本次大会。



根据动议,三盛控股之直接全资附属公司全耀控股有限公司,与卖方控股股东Mega Regal于2019年9月27日订立有条件收购销售股份之协议,代价为2.31亿港元,将以于协议完成日期透过按发行价每股代价股份10.5港元发行及配发2,200万股代价股份的方式支付,相当于三盛控股于2019年9月27日之已发行股本约5.2%,及于完成后经发行代价股份扩大的已发行股本约5.0%。发行价相当于2019年9月27日收市价每股10.60港元折让约0.9%。



根据协议,卖方Mega Regal完成重组后,三盛控股将通过间接全资附属公司持有包括福建盛创、福州宏盛、福建天壬及漳州德友盛在内,主要从事物业开发及目前于中国福建省从事若干住宅/商业项目之建筑及开发的项目公司。



重组完成后,三盛控股拥有控股股东旗下位于中国福建省的多处物业资产。经过福建盛创、福州宏盛、福建天壬以及漳州德友盛的地产项目注入,一方面,三盛控股的土地储备呈现可观增长,可售土地储备占地面积增加逾43万平方米,可售建筑面积过百万平米,丰厚的项目体量将为三盛控股的业绩增长带来广阔空间,同时亦利于集团持续深耕「海峡西岸经济区」、 「长三角经济区」及「环渤海经济区」等具备较强经济活力城市的战略布局;另一方面,住宅与商业物业齐头并进,多元化业态预计将成为可观的收入增长点,亦可推动集团品牌影响力进一步提升。



三盛控股积极践行「积极物色地段优越、适合作物业发展及投资的土地,以增加土地储备,推动集团进一步发展」之策略,已透过收购及土地竞标于中国不同城市购入土地。于2019年6月30日,集团共有15个开发中及持作未来开发的物业发展项目,土地储备总占地面积超过796,554平方米。此外,集团于2019年上半年预售位于福建省的3个物业项目,所有项目均录得理想销售成绩。随着收购项目的注入,预料公司的整体销售额将在不久将来进一步提升。



三盛控股表示,董事会对福建省物业市场的持续发展充满信心,公司将继续寻求物业开发的新机遇,尤其是在中国内地市场开展住宅物业的开发。董事会认为,收购事项为补充公司于福建省的土地储备的良机,该事项符合集团策略,条款公平合理,符合股东之整体利益。此次首轮资产注入将进一步扩充三盛控股的土地储备,优化业务结构,拓展项目布局,提高公司收益。未来,公司将继续坚持贯彻「精准投资、精干团队、精致产品」的「三精」发展战略,以推动公司实现运营绩效稳健、盈利能力突出两方面目标,为广大股东带来理想回报。



关于三盛控股(集团)有限公司

三盛控股(2183.HK)于2017年4月正式成为三盛集团房地产业务的海外上市平台及品牌展示窗口,主营物业开发和销售以及物业投资业务。在“中国房地产百强"的三盛集团雄厚的支持下,三盛控股积极落实业务重整,推动项目落地发展,目前持有的项目遍布中国12个城市,包括福州、漳州、宁德、平潭、温州、无锡、南通、哈尔滨、沈阳、济南、青岛及香港,更荣获「2018中国大陆在港上市房地产公司投资价值TOP10」、「2018中国上市房企成长发展能力十强」等殊荣。



三盛集团始创于1988年,从实业起步,地产开发布局35多个城市、拥有90多个开发项目,近年来控股、参股多家教育、先进制造业、养老、健康、大资料等公司,成为一家拥有三盛地产、三盛教育、三盛健康、三盛科技四大业务板块的大型产业投资集团。



