来源 心动有限公司 心动有限公司于香港联合交易所主板开始交易

香港, 2019年12月12日 - (亚太商讯) - 心动有限公司(「心动」或「集团」),在海外赚取大部分游戏运营收入的五大中国游戏运营商之一,今日于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板开始交易股份,股份代号为2400。



心动执行董事兼董事会主席及首席执行官黄一孟先生(左)及执行董事兼总裁戴云杰先生(右)于上市仪式中主持敲铜锣仪式,标志着心动正式于香港交易所主板上市。



心动执行董事兼董事会主席及首席执行官黄一孟先生致送插画予香港交易所作纪念,画中包括集团旗下多款游戏角色形象及香港地标,突显集团创意及强大游戏发行运营能力。



集团主礼嘉宾及香港交易所代表一同庆祝集团上市。



心动执行董事兼董事会主席及首席执行官黄一孟先生表示:「心动自成立以来,秉持着『聚匠人心,动玩家情』的初心,致力研发及向世界推介优质游戏,也打造出了中国最大的游戏社区及平台TapTap 。在香港交易所主板上市对心动而言是一个很好的契机,为我们的业务提供强大的推动力。展望未来,我们将进一步加强游戏组合,增加TapTap的活跃用户群及用户参与度,深化海外运营,升级信息基础设施及技术,以及寻求战略投资及收购。希望集团未来可以用优异的业绩表现,回馈股东及投资者的大力支持和信任。」



心动一直维持高速增长,由2016年至2018年,收入及利润分别以复合年增长率57.0%及288.5%飈升至人民币1,887.1百万元及人民币352.7百万元。心动亦运营中国领先的游戏社区及平台TapTap2,与旗下网络游戏形成强大的协同效应。集团于全球100多个国家及地区发行游戏。截至2019年5月31日止五个月,自海外市场产生的游戏运营收入占集团游戏运营总收入的67.8%。集团拥有横跨不同类型的多元化游戏组合,截至2019年9月30日,集团运营42款网络游戏及12款付费游戏。游戏储备包括预计将于2020年前发布的11款网络游戏及7款付费游戏。





