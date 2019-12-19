Monday, 16 December 2019, 13:30 HKT/SGT Share:

来源 田中控股株式会社 田中贵金属工业在印度开设新据点 - 应对汽车用催化剂与半导体、氢能源市场的需求

- 以印度为据点，强化中东、非洲地区的营业活动

东京, 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 田中控股株式会社（总公司：东京都千代田区、执行总裁：田苗 明）宣布，从事田中贵金属集团的制造事业的田中贵金属工业株式会社（总公司：东京都千代田区、执行总裁：田苗 明）将于2019年12月23日（周一）在印度的孟买设立“田中贵金属（印度）株式会社”，将其作为以印度为据点的印度、中东、非洲地区的营业战略的新据点。



田中贵金属（印度）株式会社所在的大厦外观



至今为止，包括印度在内的中东、非洲的营业活动主要由田中贵金属（新加坡）株式会社进行。此次设立的当地法人旨在扩大今后有望取得扩展的印度、中东、非洲市场的贵金属工业产品的销路，以及强化更加具有战略性的营业活动。设立印度分公司的孟买位于印度的地理中心，可以对分布在印度国内各地的顾客提供迅速、灵活的支持。此外，还能比过去更加积极地在中东、非洲地区进行营业活动。本印度分公司的目标是在5年后的2024年达到全年销售额30亿日元。



在美中贸易摩擦与中国工资上涨的背景下，中国的制造业逐渐迁移至现在的印度市场，印度政府在2019年9月20日宣布大幅度降低企业所得税。减税的结果为实际税率从35%降低至25%，2019年10月1日以后设立的制造业企业更将预计低至15%，达到世界最低水平，印度国内的制造业生产需求今后有望进一步增加。



此外，关于汽车用催化剂，根据内容相当于欧洲的“欧6”的“Bharat Stage6（BS-6）”，印度预计从2020年4月开始进行尾气限制。预计对汽车用贵金属催化剂化合物等净化尾气所必需的贵金属的稳定供给需求会逐渐增加，而正因为是全球化的贵金属专业厂商田中贵金属，所以才能向印度市场稳定出口贵金属材料。



另一方面，在能源领域，印度过去也在很大程度上依赖以石油为中心的化石燃料，但是近年来人们对环境的意识提高，从全球的趋势出发，也逐渐开始关注转换至或同时使用绿色能源的技术。以本公司占据全球市场份额顶级水平的燃料电池用催化剂为主，面向环境对策的各种贵金属产品有望在印度社会有效应用于促进氢能源和可再生能源等次世代能源社会的实现。



此外，在过去在中国等地受到限制的半导体市场，印度继2012年发布的《国家电子产业政策（NPE2012）》后，又发布了为使印度成为全球电子设备系统设计制造（ESDM）的枢纽的基本方针《2019年版国家电子产业政策（NPE2019）》。印度政府提出到2025年为止，电子设备的设计制造领域的价值链整体达成销售额4,000亿美元的新目标，预计半导体所必需的贵金属产品今后的需求将逐渐增加。



另外，本分公司还将未来与分布在附近的企业、大学等研究机构进行共同研究也纳入视野。



概要

公司名称：田中贵金属（印度）株式会社

TANAKA KIKINZOKU (INDIA) Private Limited

代表：兼任董事 佐藤恒夫、专任董事 伊藤裕

所在地：AccessWork, Level 4, C Wing, Delphi, Hiranandani Business Park, Orchard Avenue, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, India

设立：2019年12月23日

员工人数：5名（常驻1名日本、4名当地员工）

事业内容：田中贵金属集团的贵金属工业产品的销售

资本额：40百万卢比（约65百万日元）

股东：田中贵金属工业株式会社 (99.9%)



田中控股株式会社（统筹田中贵金属集团之控股公司）

总公司：东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表：执行总裁 田苗 明

创业：1885年

设立：1918年※

资本额：5亿日元

集团连结员工数：5,123名（2018年度）

集团连结营业额：9,252亿5,900万日元（2018年度）

集团之主要事业内容：作为田中金属集团的核心持股公司，从事战略性及效率性的集团运营及集团各企业的经营指导

网址：https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日转换到以田中控股株式会社为控股公司的体制。



田中贵金属工业株式会社

总公司：东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表：执行总裁 田苗 明

创业：1885年

设立：1918年

注册资金：5亿日元

员工人数：2,332名（包括海外子公司）（2019年3月31日）

销售额：7,658亿6,942万3,000日元（2018年度）

经营内容：制造、销售、进口及出口贵金属 （白金、金、银及其他）和各种产业用贵金属产品

网址：https://tanaka-preciousmetals.com



关于田中贵金属集团

田中贵金属集团自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。在日本国内，以最高水准的贵金属交易量为傲，长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。此外，为了不断地推进全球化，在2016年还将Metalor Technologies International SA纳入了集团企业当中。田中贵金属集团今后也将作为贵金属的专家，通过事业的发展，为宽裕丰富的生活贡献一己之力。田中贵金属集团核心5家公司如下所示 :

-- 田中控股株式会社，纯粹控股公司

-- 田中贵金属工业株式会社

-- 田中电子工业株式会社

-- 日本电镀工程株式会社

-- 田中贵金属珠宝株式会社



新闻稿: http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/191216_CS.pdf



报导相关咨询处

田中控股株式会社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



Dec 16, 2019 13:30 HKT/SGT

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